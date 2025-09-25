Hace unos momentos, la cuenta oficial de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emitió un aviso importante a la ciudadanía del municipio. La entidad informa que, debido a las condiciones del mar, con alto oleaje y fuertes corrientes de retorno, se mantiene bandera roja en todas las playas del municipio.

Ante ello, se exhorta a la población a no ingresar al mar hasta nuevo aviso.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, se pronostican lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el estado de Jalisco. A su vez se presentarán vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora lo que provocará oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas del estado.

Dichas condiciones serán ocasionadas por diversas causas entre las que se encuentra el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical, una circulación ciclónica en niveles medios.

Por su parte, Meteored pronostica para el día de hoy para Puerto Vallarta vientos máximos de hasta 22 kilómetros por hora con dirección oeste y noroeste. Se esperan lluvias débiles y constantes con un acumulado aproximado de hasta 4.1 milímetros. El porcentaje de aparición de lluvia se encuentra en el 70. El huracán "Narda" se encuentra a más de mil kilómetros de distancia de las costas.

Pese a ello, se espera calor en el municipio con una máxima de 30 y una mínima de 24°C.

