Jalisco suma 10 casos de sarampión

La Secretaría de Salud Jalisco informó que el estado sumó un nuevo caso de sarampión esta semana para llegar a 10 casos acumulados. La dependencia dio a conocer que se han registrado nueve casos en Arandas y uno más en Zapopan, de un paciente que llegó de otro estado.

Hasta el pasado 23 de septiembre, a nivel nacional se han reportado 4 mil 653 casos confirmados de sarampión acumulados; en las últimas 24 horas se reportaron 8 casos.

Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48% hombres y 52% mujeres). En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años (mil 149 casos), seguido de 25 a 29 con 593 casos y de 30 a 34 años con 487 casos.

En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia (11.04 casos por cada 100 mil habitantes menores de 4 años), seguido del grupo de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, con una tasa de incidencia de 5.59 y 4.67 respectivamente.

La semana pasada, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, anunció que se implementó un cerco sanitario en el municipio de Arandas debido a los casos registrados. La mayoría de los casos corresponden a jornaleros que vienen de otros estados a trabajar al municipio de Arandas.

"Hicimos un cerco epidemiológico para evitar una transmisión adicional de casos, hicimos lo que se conoce con el nombre de bloqueo vacunal", comentó el secretario.

La semana pasada se reunieron funcionarios de la Secretaría de Salud Jalisco con autoridades municipales y con las empresas contratistas de los jornaleros para generar condiciones para que cada vez más trabajadores se vacunen contra sarampión, rubéola y paperas, sobre todo la población infantil.

"Estamos identificando que estos grupos no tienen frecuentemente esquemas completos y, en la población de adolescentes, de igual manera vamos a aplicar la doble viral", añadió el secretario.

