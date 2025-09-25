El día de ayer, Policías de Investigación de la Vicefiscalía en Investigación Regional, parte de la Fiscalía de Jalisco (FGE), con sede en Chapala, detuvo a Jocelyne Siomara "N" por el delito de feminicidio y delitos vinculados con la desaparición de personas. El operativo se llevó a cabo en la colonia Gastronómica en el municipio de Chapala.

La ahora detenida era buscada por supuestamente haber abandonado el cuerpo de una recién nacida sin signos vitales en un canal de aguas residuales en Las Pintas en el municipio de El Salto el pasado 20 de septiembre. Era madre de la víctima.

A través de las investigaciones correspondientes, el Agente del Ministerio Público recabó datos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión contra la presunta responsable. La orden fue decretada por el Juzgado Segundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Quinto Distrito Judicial, con sede en Chapala.

El mandato judicial fue ejecutado el día de ayer 24 de septiembre en un domicilio de la colonia Gastronómica en el municipio de Chapala. Tras la detención, Jocelyne Siomara "N" fue puesta a disposición de la autoridad judicial donde permanecerá en custodia en espera de su proceso legal.

