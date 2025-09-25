El día de ayer por la tarde, Protección Civil Zapotlanejo recibió un reporte sobre la desaparición de una persona en la zona conocida como “Rancho Los Sentidos” en el municipio.

De acuerdo con el reporte, se trata de un hombre de 70 años de edad quien se transportaba a caballo e intentó cruzar el "Río de Calderón", siendo arrastrado por el cauce.

El mismo miércoles luego de atender el reporte, elementos de Protección Civil dieron con el caballo, mas no localizaron al jinete. Este jueves la dependencia municipal y otras autoridades de Zapotlanejo solicitaron ayuda estatal, por lo que personal de la Comandancia Central de Protección Civil Jalisco acudió al lugar para reforzar el operativo de búsqueda.

En el sitio se implementan labores de rastreo aéreo con drones y recorridos pie tierra a lo largo de los márgenes del río, en coordinación con las autoridades locales, con el objetivo de localizar a la persona desaparecida. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero del hombre.

Ante ello, Protección Civil Jalisco reitera su compromiso de trabajar de manera conjunta con los municipios en acciones de búsqueda y rescate, a fin de salvaguardar la vida e integridad de las personas.

