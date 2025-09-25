Jueves, 25 de Septiembre 2025

Tlaquepaque inicia rehabilitación de alcantarillado en Villa Fontana

La obra busca disminuir el riesgo de inundaciones y el brote de aguas negras que cada temporada de lluvias afecta a las familias

Por: El Informador

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó el arranque de la rehabilitación. CORTESÍA

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque puso en marcha la rehabilitación de la red de alcantarillado pluvial y la ampliación del colector en la calle Santa Cruz del Valle, entre San Fernando y Vistas del Sol, en la colonia Villa Fontana.

La obra busca disminuir el riesgo de inundaciones y el brote de aguas negras que cada temporada de lluvias afecta a las familias de la zona.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que gracias al trabajo conjunto con la iniciativa privada se atiende un problema que por años ha generado afectaciones.

Entre las acciones destacan la ampliación de bocas de tormenta, la instalación de una nueva, el incremento de la capacidad del colector y la colocación de una válvula para evitar el retorno del agua. Además, se sustituirá el tubo sanitario por uno de mayor diámetro y se colocarán rejillas internas que separarán sólidos y mejorarán el flujo.

“Se trata de una obra completamente municipal, pero ahora, con la participación de empresas de la zona, podremos dar una solución efectiva”, afirmó la alcaldesa.

