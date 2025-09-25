Unatú: Colocación de su primera piedra

Grupo Indéa, en alianza con Interamerican Real Estate, celebró la colocación de la primera piedra de Unatú, marcando el inicio oficial de un proyecto que consolida la llegada del grupo a Puerto Vallarta.

El evento reunió a autoridades locales, líderes inmobiliarios, aliados estratégicos y representantes de la comunidad, quienes fueron testigos del arranque de obra y compartieron un brindis en un ambiente de networking con vino y canapés. Durante la velada se presentaron los planes comerciales de preventa, con enganches accesibles, mensualidades sin intereses y atractivos descuentos de hasta el 18% en esta etapa.

Luis Armando Cantú, Armando Cantú, Alejandra Vergara, Rodrigo Díaz del Castillo y Carlos de Obeso. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Armando Cantú y Luis Armando Cantú González. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Respaldado por Grupo Indéa, desarrollador con más de 12 años de experiencia y más de 400 departamentos entregados en las zonas más destacadas de Guadalajara y Zapopan, como la Colonia Americana, la Zona Financiera, Zona Real y Andares, entre otras. Unatú se perfila como la inversión más sólida de la región, generando además más de 500 empleos durante los próximos 30 meses.

Rodrigo Díaz del Castillo y Luis Bañuelos. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Carlos de Obeso. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Unatú marca el inicio de un nuevo distrito habitacional en Puerto Vallarta. Este desarrollo representa el futuro de la conectividad de la ciudad y demuestra que Puerto Vallarta es mucho más que playa, gracias a su excelente ubicación a sólo cinco minutos del aeropuerto, Marina Vallarta, centros de negocios y servicios.

Este ambicioso proyecto de Grupo Indéa está diseñado tanto para quienes buscan hacer crecer su patrimonio como para quienes desean vivir en Puerto Vallarta con la comodidad de tenerlo todo cerca, disfrutando al mismo tiempo del estilo de vida único que distingue a este destino.

Colocación de la primera piedra de Unatú. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Evento: Colocación de la primera piedra de Unatú. Lugar: Av. Manuel Lepe 188. Fecha: 20 de septiembre de 2025. Invitados: Más de 40.

Unatú

Av. Manuel Lepe 188, Col. Guadalupe Victoria.

Tel. (33) 32 55 37 73 y (322) 196 07 77.

Web: www.indea.mx, unatu.mx

Facebook: Indéa Desarrollos, Unatú-Departamentos

Instagram: @indeamx, @unatudepartamentos

CP