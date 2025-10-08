Policías de Guadalajara localizaron a dos niñas que se encontraban extraviadas en la colonia Reforma.

Reportan desaparición de dos menores en Guadalajara

Autoridades tapatías recibieron el reporte de la desaparición de dos menores, de 10 y 3 años, en las calles Valentín Gómez Farías y Analco, por lo que elementos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) acudieron al lugar.

Oficiales lograron ubicar a las menores

Con apoyo del sistema de videovigilancia C5 del municipio, los oficiales lograron ubicar a las menores junto con su madre. La mujer comentó que, aproximadamente al mediodía, se dio cuenta de que sus hijas no estaban en casa, por lo que decidió realizar el reporte.

Los primeros respondientes informaron que las menores fueron vistas a través de las cámaras de seguridad en la Plaza de los Mariachis, por lo que se dio seguimiento a su ubicación hasta localizarlas.

