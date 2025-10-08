Impulsan donación de sangre en la Univa

La Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y Redac (Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana A.C.) impulsan la segunda edición de la Campaña de Donación de Sangre Voluntaria y Altruista en dicha casa de estudios.

La campaña "Dona Sangre, Dona Vida", se lleva a cabo los días 8 y 9 de octubre en el Salón de Usos Múltiples de la Univa, que está ubicada en el plantel de la colonia Prados Tepeyac, en el municipio de Zapopan.

El rector de la Univa, presbítero Francisco Ramírez, resaltó la importancia de la donación de sangre y la consideró como uno de los actos más generosos y trascendencia que puede llevar a cabo una persona.

"La donación de sangre es uno de los actos de mayor generosidad y trascendencia que una persona puede realizar. A través de este gesto voluntario se puede salvar una vida humana real, muchas veces sin conocer a quienes la reciben" .

El rector indicó que se debe transmitir la importancia de los valores a las personas más jóvenes, por ejemplo, los estudiantes, que también consideró como un "acto de caridad, que es un acto de gran bondad; un acto de amor desinteresado".

Puso de ejemplo que el acto de donación de sangre está plasmado a través del hebreo y se "perpetúa la memoria".

Donadores destacan importancia de esta labor

Susana Michel López, hija de Enrique Michel, quien es presidente de Redac, reconoció la labor social y humanitaria, resaltando la alianza social de la Univa con el organismo de asociaciones civiles. Señala que la sangre es y tiene importancia para el tratamiento de la salud de la población.

"La sangre históricamente ha sido utilizada para fines terapéuticos; juega un papel muy importante en la salud de la sociedad, ya que es un tratamiento de muchas enfermedades del ser humano y de personas accidentadas".

Michel López resaltó que la práctica de donación es indispensable para pacientes cuyas condiciones de salud no pueden ser tratadas con otras tecnologías sanitarias, entre ellas, hay cientos de personas enfermas o accidentadas "enfrentan el esto de conseguir donadores de sangre para salvar su vida o sanar de una enfermedad".

Susana Michel aseguró que en los últimos años, ha disminuido la donación de sangre en hospitales públicos y privados y explica que, entre otros puntos, está el que el principal sistema de donación de sangre en México es el denominado de reposición o familiar, mismo que consideró "ya cumplió su cometido". El 92% de las donaciones en este país están bajo este sistema.

Pero todavía hay personas que acuden a donar: entre las personas participantes en la campaña de donación, está Lilia Arenas, quien acudió a donar sangre al módulo para tratar de ayudar a alguien que lo necesite.

"Ayudar, pensar que puedo servir, mi sangre puede servir a alguien que está enfermo, que lo necesita, eso me motiva a ayudar a alguien que no conozco".

Dijo que, anteriormente, acudió a donar sangre, pero no lo logró, por lo que ahora ya está más satisfecha.

