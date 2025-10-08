El día de ayer, el paso del Huracán "Priscilla" provocó distintas afectaciones en Puerto Vallarta. El fenómeno climatológico provocó una marejada ciclónica, con oleaje elevado e incremento de marea.

Las olas grandes provocaron la salida del mar que inundó el andador y parte de las calles aledañas al malecón de Puerto Vallarta. Los encharcamientos e inundaciones provocaron el cierre parcial a la circulación de estas vialidades a espera del desfogue.

Protección Civil Jalisco informó que dichas condiciones generaron no solo inundaciones en vialidades, sino en locales comerciales, hoteles y bocas de tormenta, así como golpes de oleaje sobre muros de contención y frentes costeros, principalmente en el Centro Histórico, Malecón 1, Playa Camarones, Plaza Las Glorias y Boca de Tomates.

Por ello, se instaló un Puesto de Comando en el Palacio Municipal de Puerto Vallarta. Se realizó el acordonamiento preventivo en zonas de playa y bocacalles cercanas. Además del cierre y evacuación preventiva de locales y frentes costeros dentro de un radio de 200 metros frente al mar. Así mismo, se trabajó en el aseguramiento de embarcaciones menores, todo ello buscando aminorar las afectaciones y evitar lesiones.

Para cumplir con las acciones se desplegaron 274 elementos de las distintas unidades de seguridad y atención, con 55 vehículos, cinco ambulancias, cuatro pipas, una embarcación y hasta tres razzer buscando abarcar el mayor territorio posible. Las corporaciones participantes son la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, Seguridad Pública y Tránsito de Puerto Vallarta.

Estas son las afetaciones registradas por Protección Civil Jalisco tras el paso de “Priscilla”

16 locales comerciales inundados en Plaza Las Glorias.

2 embarcaciones menores volcadas en Mismaloya (sin lesionados).

1 local comercial con daños estructurales en Malecón.

Campo tortuguero con destrucción de infraestructura en Boca de Tomates.

1 Restaurante afectado en Playa Camarones.

11 locales tipo ramada dañados por inundación en Boca de Tomates.

1 vehículo con inundación en Plaza Genovesa.

Hasta el momento no se registran lesionados. No obstante, las recomendaciones continúan siendo evitar el ingreso al mar y a zonas de playa hasta nuevo aviso, respetar los cierres y territorios acordonados, evitar cruzar zonas inundadas especialmente con corrientes de agua.

OB