Miércoles, 08 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

"Priscilla" deja embarcaciones volcadas e inundaciones en Puerto Vallarta

Este es el recuento de afectaciones registradas por Protección Civil Jalisco

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Este es el último corte de afectaciones realizado por Protección Civil Jalisco sobre el paso del huracán

Este es el último corte de afectaciones realizado por Protección Civil Jalisco sobre el paso del huracán "Priscilla" en el municipio. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

El día de ayer, el paso del Huracán "Priscilla" provocó distintas afectaciones en Puerto Vallarta. El fenómeno climatológico provocó una marejada ciclónica, con oleaje elevado e incremento de marea.

Las olas grandes provocaron la salida del mar que inundó el andador y parte de las calles aledañas al malecón de Puerto Vallarta. Los encharcamientos e inundaciones provocaron el cierre parcial a la circulación de estas vialidades a espera del desfogue.

Protección Civil Jalisco informó que dichas condiciones generaron no solo inundaciones en vialidades, sino en locales comerciales, hoteles y bocas de tormenta, así como golpes de oleaje sobre muros de contención y frentes costeros, principalmente en el Centro Histórico, Malecón 1, Playa Camarones, Plaza Las Glorias y Boca de Tomates.

Por ello, se instaló un Puesto de Comando en el Palacio Municipal de Puerto Vallarta. Se realizó el acordonamiento preventivo en zonas de playa y bocacalles cercanas. Además del cierre y evacuación preventiva de locales y frentes costeros dentro de un radio de 200 metros frente al mar. Así mismo, se trabajó en el aseguramiento de embarcaciones menores, todo ello buscando aminorar las afectaciones y evitar lesiones.

Lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Para cumplir con las acciones se desplegaron 274 elementos de las distintas unidades de seguridad y atención, con 55 vehículos, cinco ambulancias, cuatro pipas, una embarcación y hasta tres razzer buscando abarcar el mayor territorio posible. Las corporaciones participantes son la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, Seguridad Pública y Tránsito de Puerto Vallarta.

Estas son las afetaciones registradas por Protección Civil Jalisco tras el paso de “Priscilla”

  • 16 locales comerciales inundados en Plaza Las Glorias.
  • 2 embarcaciones menores volcadas en Mismaloya (sin lesionados).
  • 1 local comercial con daños estructurales en Malecón.
  • Campo tortuguero con destrucción de infraestructura en Boca de Tomates.
  • 1 Restaurante afectado en Playa Camarones.
  • 11 locales tipo ramada dañados por inundación en Boca de Tomates.
  • 1 vehículo con inundación en Plaza Genovesa.

Hasta el momento no se registran lesionados. No obstante, las recomendaciones continúan siendo evitar el ingreso al mar y a zonas de playa hasta nuevo aviso, respetar los cierres y territorios acordonados, evitar cruzar zonas inundadas especialmente con corrientes de agua.

Te puede interesar: Hamás pone este requerimiento a Israel para alcanzar un acuerdo en Gaza

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones