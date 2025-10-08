El día de ayer, el paso del Huracán "Priscilla" provocó distintas afectaciones en Puerto Vallarta. El fenómeno climatológico provocó una marejada ciclónica, con oleaje elevado e incremento de marea.Las olas grandes provocaron la salida del mar que inundó el andador y parte de las calles aledañas al malecón de Puerto Vallarta. Los encharcamientos e inundaciones provocaron el cierre parcial a la circulación de estas vialidades a espera del desfogue.Protección Civil Jalisco informó que dichas condiciones generaron no solo inundaciones en vialidades, sino en locales comerciales, hoteles y bocas de tormenta, así como golpes de oleaje sobre muros de contención y frentes costeros, principalmente en el Centro Histórico, Malecón 1, Playa Camarones, Plaza Las Glorias y Boca de Tomates.Por ello, se instaló un Puesto de Comando en el Palacio Municipal de Puerto Vallarta. Se realizó el acordonamiento preventivo en zonas de playa y bocacalles cercanas. Además del cierre y evacuación preventiva de locales y frentes costeros dentro de un radio de 200 metros frente al mar. Así mismo, se trabajó en el aseguramiento de embarcaciones menores, todo ello buscando aminorar las afectaciones y evitar lesiones.Para cumplir con las acciones se desplegaron 274 elementos de las distintas unidades de seguridad y atención, con 55 vehículos, cinco ambulancias, cuatro pipas, una embarcación y hasta tres razzer buscando abarcar el mayor territorio posible. Las corporaciones participantes son la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, Seguridad Pública y Tránsito de Puerto Vallarta.Hasta el momento no se registran lesionados. No obstante, las recomendaciones continúan siendo evitar el ingreso al mar y a zonas de playa hasta nuevo aviso, respetar los cierres y territorios acordonados, evitar cruzar zonas inundadas especialmente con corrientes de agua.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB