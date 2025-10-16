IDEFT y la región Ciénega refuerzan la capacitación para el trabajo en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) continúa ampliando su red de capacitación en la entidad, al consolidar nuevos acuerdos de colaboración en la región Ciénega. Bajo la dirección de Salvador Cosío Gaona, el organismo busca fortalecer las oportunidades de desarrollo profesional y fomentar la empleabilidad en los municipios de Valle de Juárez, Quitupan, Ocotlán y Jamay.

Durante la jornada de trabajo se formalizaron convenios con autoridades municipales y con instituciones del ámbito de la belleza y la cosmetología, con el objetivo de diversificar la oferta de cursos y certificaciones que ofrece el IDEFT, especialmente en áreas con alta demanda laboral.

En Valle de Juárez y Quitupan, los convenios fueron signados por sus respectivos presidentes municipales —José Luis Rodríguez Barragán y José de Jesús Morales Barragán—, acompañados por representantes del IDEFT de las Unidades Regionales Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlán el Grande. Estos acuerdos permitirán ampliar la cobertura de programas formativos y fortalecer la vinculación institucional en beneficio de las comunidades locales.

En Jamay, el Instituto firmó un addendum con el DIF Municipal, encabezado por su directora Angélica Santiago Castañeda, para incorporar una nueva sede de capacitación, lo que permitirá acercar los servicios del IDEFT a más habitantes del municipio.

Por su parte, en Ocotlán se suscribió un addendum de acreditaciones que incorpora el nuevo programa “Uñas” con una duración de 70 horas, en colaboración con la academia Estilismo, Belleza y Diseño de Imagen, dirigida por María Denisse Sánchez Bustos.

El fortalecimiento del vínculo con el sector de la belleza también se reflejó en la firma de un acuerdo con el Instituto de Estética, Cosmetología y Cosmiatría, así como con Biocosmética Interactiva, con quienes se desarrollarán programas de acreditación técnica y profesionalización para impulsar la empleabilidad en este rubro.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por Pablo Lemus Navarro, y del Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta de Gobierno del IDEFT, para garantizar el acceso a la capacitación laboral en todas las regiones de Jalisco y contribuir al desarrollo económico y social de sus comunidades.

YC