Así luce hoy el lugar de Puerto Vallarta donde se filmó la película Depredador

Puerto Vallarta, un destino turístico emblemático en la costa del Pacífico mexicano, ofrece más que playas y vida nocturna: también alberga locaciones cinematográficas que han trascendido el tiempo y uno de los grandes referentes es El Edén, el sitio selvático al sur de la ciudad donde se filmaron escenas clave de la película Depredador (1987), protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

A más de tres décadas de aquel rodaje, el lugar conserva vestigios de la filmación y se ha convertido en atracción para turistas y cinéfilos por igual y, si bien muchas cintas del pasado caen en el olvido con el paso de los años, El Edén ha logrado mantenerse vivo como espacio turístico.

En este paraje selvático junto a Mismaloya (a unos minutos por carretera desde Puerto Vallarta) los visitantes aún pueden reconocer algunos elementos del set original, conviviendo con la naturaleza que inspiró el icónico filme de acción.

La mayoría de las escenas de Depredador fueron rodadas en la zona de Mismaloya, al sur de Puerto Vallarta, en un entorno selvático ideal para ambientar la trama protagonizada por fuerzas especiales enfrentándose a una criatura extraterrestre y el set principal se ubicó en El Edén, accesible desde la carretera federal 200 tras desviarse desde Mismaloya.

Con el paso de los años, dicha área se convirtió en un complejo de entretenimiento al aire libre que hoy es promocionado como “sitio de película” y ofrece actividades como tirolesas, recorridos guiados y zonas de descanso junto al río.

En la actualidad, El Edén comprende aproximadamente 2 mil 500 acres de jungla y cuenta con senderos, ríos y cascadas, se han instalado más de diez tirolesas que recorren tramos elevados del terreno, entre copas de árboles y barrancas, con vistas espectaculares de la vegetación tropical. Además, algunos vestigios del rodaje permanecen: el helicóptero destruido en el filme sigue expuesto como parte de la ambientación temática del sitio, atrayendo a fanáticos del cine y curiosos por igual.

Turistas que visitan el lugar comentan que el acceso se da por una mezcla de caminos pavimentados y de terracería; algunos tramos pueden requerir vehículo con buena suspensión, aunque no es un trayecto extremo. A lo largo del recorrido se puede nadar en pozas naturales, descender cascadas pequeñas y explorar senderos sombreados.

Los operadores turísticos ofrecen paquetes de medio día que incluyen transporte desde zonas hoteleras de Puerto Vallarta, equipo de seguridad para actividades como tirolesa y guía local.

El Edén es un testimonio vivo de cómo el legado del cine puede convivir con el turismo ecológico: los visitantes pueden pisar el mismo terreno que alguna vez fue escenario de un clásico de acción, y al mismo tiempo disfrutar de tirolesas, ríos y senderos selváticos.

