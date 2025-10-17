Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 17 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tapalpa