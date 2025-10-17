La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a una semana de las intensas lluvias que se registraron en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, y por las que han fallecido 70 personas, hay todavía 160 comunidades a las que todavía no se puede ingresar por caminos.

En un video difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal indicó que hasta ayer han sido censadas más de 26 mil viviendas afectadas por las lluvias, y las cuales, a partir de la próxima semana recibirán su primer apoyo económico.

Al reiterar que ninguna persona damnificada se quedará sin recibir apoyo del Gobierno federal, la Mandataria anunció que casas que se ubiquen en laderas de ríos en comunidades donde hubo una gran afectación, serán reubicadas.

“Ya hay 26 mil 311 viviendas censadas. A partir de la próxima semana se empezarán (a entregar) los primeros apoyos. Ninguna vivienda se va a quedar sin apoyos (…) En algunos lugares donde hubo mayor afectación y están en la ladera de ríos, vamos hacer reubicación de viviendas”.

La Presidenta indicó que la entrega de apoyos se darán tanto a propietarios de viviendas como a quienes rentan.

“Me preguntaron en San Luis Potosí si solo se le va a dar a las personas que son propietarios de vivienda, no, se le da a todos, también a quienes rentan”, afirmó.

La Mandataria reiteró que todas las personas que perdieron un ser querido también serán apoyadas, y que aquellos que tengan a un familiar sin ser localizado, pidió que se comuniquen al número telefónico 079.

“A una semana de estos acontecimientos, podemos decir que estamos trabajando en todos lados y a aquellas personas damnificadas decirles que a todas les vamos a ayudar, que nadie se va a quedar sin el apoyo.

“A las personas que perdieron un ser querido estamos aquí para apoyarles y a las personas que por alguna razón no han localizado a su familiar, por favor, comuníquense al 079, que tienen todo el apoyo del Gobierno de México”.

Exhibirá “corruptelas del Fonden”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la próxima semana su gobierno presentará pruebas sobre las “corruptelas del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden)”, al señalar que durante los gobiernos anteriores se inventaban declaratorias de emergencia en periodos electorales para desviar recursos.

“Ahora dicen (la oposición) que el Fonden era un instrumento integral para atención de desastres. Falso, mentira. El Fonden era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras, lo digo”, afirmó.

“Durante ciertos periodos se inventaban declaratorias de emergencia por ondas de calor y casualmente estas fechas estaban asociadas a periodos electorales”, indicó.

Rocío Nahle niega fallas en alertas

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, negó que hubiera fallas u omisiones de Protección Civil para prevenir la tragedia por el desbordamiento del Río Cazones. Afirmó que las alarmas sonaron a tiempo y personal del estado realizó perifoneo para alertar a la población antes de que llegara la creciente.

“Aquí en Poza Rica, a las tres de la mañana, el día de los hechos, la alarma de Pemex sonó y Protección Civil empezó a vocear. De esa manera se pudo evacuar a miles de personas”, afirmó.

La gobernadora explicó que las inundaciones que devastaron el Norte de Veracruz se deben a la combinación de lluvias excepcionales y a la ubicación geográfica del estado, donde confluyen los caudales provenientes de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.

CT