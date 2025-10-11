Protección Civil reabre el malecón de Puerto Vallarta

A través de un video compartido en el perfil de Facebook de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, las autoridades anunciaron que la parte que estaba cerrada del malecón ha sido abierta y rehabilitada.

Elementos de guardavidas y de rescate acuático quitaron las cintas rojas de protección que impedían el paso de los turistas y ciudadanos a la región colindante con el mar. Esto tras el paso de los fenómenos "Priscilla" y "Raymond" durante la semana pasada.

Misael López de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta indició que la corporación continuará alerta y al pendiente de las condiciones climatológicas del municipio, ya que ha sido la instrucción del presidente municipal, el arquitecto Luis Munguía.

Puerto Vallarta tuvo una semana con oleaje alto y activación de bandera roja en todas sus playas. En estos días pasados, el mar "salió" del malecón e inundó las calles aledañas, por lo que se colocaron cintas de protección para restringir el paso de personas y evitar accidentes. No obstante, el oleaje parece haberse normalizado hoy sábado 11 de octubre y las condiciones atmosféricas permiten el tránsito de visitantes a la zona.

El pronóstico del clima del día hoy indica que el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 29 a los 24 grados centígrados, con ráfagas de viento de hasta 20 km/h. Además, se pronostica la caída de lluvia con acumulación de agua de hasta 13 milímetros.

Cualquier incidencia podrá ser reportada a través del número global de emergencias.

