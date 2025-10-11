El Día de Muertos está más cerca de lo que parece y, en medio de esta celebración tan mexicana, es bueno recordar qué finalidad tiene poner un altar de muertos.

¿Por qué se pone un altar a los muertos?

Esta simpática costumbre mexicana tiene origen en las tradiciones prehispánicas . La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dice que los mexicas, por ejemplo, "celebraban a sus muertos después de la temporada de cosecha, entre los meses de septiembre y noviembre".

Lilian Scheffler, maestra en Antropología por la UNAM y especialista en etnología por la ENAH, menciona que, por su parte, los nahuas "dedicaban a los muertos festividades con ofrendas y cantos en diferentes fechas".

Sin embargo, "la creencia de que las almas volvían a la Tierra existió también en algunos pueblos de España".

Del mismo modo, Scheffler asegura que "en la península ibérica, durante el siglo XVI, se hacía una visita anual al cementerio y se colocaban pan, vino y flores en las sepulturas".

Por lo que el Día de Muertos tal como lo conocemos actualmente, con ofrendas y flores en los cementerios y los hogares, es el resultado del mestizaje cultural que caracteriza a México .

¿Cuándo se pone la ofrenda del Día de Muertos?

Con respecto a cuándo poner la ofrenda del Día de Muertos, hay quienes asumen que, debido al nombre, se debe poner exactamente el 2 de noviembre, pero no es tan simple.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dice que "aunque las fechas fuertes de esta celebración son el 1 y 2 de noviembre, es desde el 28 de octubre que se cree que hay almas que bajan a estar en este plano" .

Por ello, el 28 de octubre se ofrenda a los fallecidos de manera trágica, por violencia o accidentes. Mientras que el 30 y el 31 son dedicados a los niños que murieron sin ser bautizados.

El 1 de noviembre es dedicado a los niños y jóvenes, y el 2 de noviembre es el día en que se recibe a las almas de los adultos.

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

El Día de Muertos fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2003 . La UNAM menciona que es una celebración "que abarca a todo el país y se recuerda a los muertos, a quienes se recibe en los panteones o en las casas con flores de cempasúchil, veladoras, comida, dulces y agua".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA