Recuperan camión de carga robado en Tlajomulco

Mediante el Operativo Tlajomulco, esta tarde elementos de la Policía Metropolitana recuperaron un camión de carga de una empresa privada que presuntamente había sido robado sobre Carretera a Chapala.

En un recorrido de vigilancia que realizaban los oficiales sobre dicha vialidad, una persona les solicitó ayuda luego de que a uno de sus empleados fuera asaltado. La víctima logró escapar, pero los presuntos ladrones huyeron a bordo de la unidad de carga y otro vehículo.

Con ayuda de dispositivos de geolocalización, los policías metropolitanos lograron localizar el camión en Carretera a El Zapote a su cruce con la calle Javier Mina, a unos metros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Al llegar al lugar, dos presuntos asaltantes salieron del camión y escaparon en el otro vehículo al notar la presencia policial.

El caso fue tomado por un agente del Ministerio Público, mientras que la Policía Metropolitana inició los trámites para que el camión de carga recuperado fuera entregado a la empresa transportista.

El pasado jueves, el coordinador general estratégico de seguridad del Gobierno del Estado, Roberto Alarcón Estrada, destacó que en lo que va de la administración estatal, que inició en diciembre pasado, 11 delitos presentan disminución en cuanto a su ocurrencia. Entre ellos resaltó el robo a carga pesada, con una reducción del 36 por ciento.

YC