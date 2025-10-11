Tlaquepaque impulsa asambleas por la igualdad y contra la violencia de género

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque llevó a cabo la asamblea “Voces por la Igualdad y Contra las Violencias”, un espacio que reunió a más de 600 mujeres del municipio con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y promover entornos libres de violencia. La iniciativa forma parte de la estrategia federal coordinada por la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Igualdad Sustantiva para las Mujeres y Hombres de Jalisco (SISEMH).

Durante el encuentro, las participantes compartieron experiencias, diagnósticos y propuestas para mejorar las políticas públicas orientadas a la equidad y la protección de los derechos de las mujeres. El ejercicio de diálogo y reflexión colectiva busca que las voces femeninas sean escuchadas y consideradas en la construcción de una sociedad más justa y segura.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, destacó que estos espacios representan un paso firme hacia la igualdad y la erradicación de la violencia. “Somos constructoras de nuestra patria y protagonistas de nuestra historia. Queremos que todas se sumen a este diálogo para avanzar juntas hacia una sociedad más justa”, expresó.

Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, señaló que las aportaciones recabadas serán presentadas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a finales de noviembre, como parte de un esfuerzo nacional para reforzar las acciones de protección a las mujeres.

En tanto, la titular de la SISEMH, Fabiola Loya Hernández, reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad, la autonomía económica y la igualdad sustantiva de las mujeres. Al evento también asistieron funcionarias estatales, diputadas locales y regidoras que respaldaron la iniciativa.

CORTESÍA.

SV