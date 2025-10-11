IDEFT lleva capacitación laboral a comunidades rurales de Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) refuerza su compromiso con la inclusión educativa y el desarrollo social al llevar su oferta de cursos hasta las comunidades más alejadas del estado, con el propósito de que ningún jalisciense quede fuera de la oportunidad de aprender un oficio y mejorar su calidad de vida.

Bajo la dirección de Salvador Cosío Gaona, el IDEFT ha intensificado su presencia en zonas rurales y municipios con menor acceso a servicios educativos, siguiendo la instrucción del gobernador Pablo Lemus Navarro de fortalecer la capacitación laboral como motor de desarrollo y equidad.

Entre los ejemplos más recientes destacan los cursos que el Plantel Amatitán imparte en comunidades del municipio de Teuchitlán: Manicure y pedicure en La Estanzuela; Mesa de postres en el DIF El Amarillo; Decoración con globos en La Vega; y Repostería básica, así como Gelatinas y postres sin horno, en Ahualisculco. En el DIF Tala también se ofrece el curso de Extensión de pestañas.

El Plantel Villa Hidalgo amplía su alcance con clases de Repostería básica en Yahualica; mientras que en el sur del estado, el Plantel Zapotlán El Grande promueve la capacitación en Zapotiltic, Tuxpan y Tecalitlán, con cursos de Repostería básica y Corte y confección.

En la región Altos Sur, el Plantel Arandas ofrece formación en Maquillaje y peinado profesional en La Noria, Ayotlán, y en el DIF Jesús María cursos de Decoración con globos, Pastelería fina e Inglés Connected 1. En la comunidad de La Ribera, también en Ayotlán, se imparte Maquillaje profesional.

Por su parte, el Plantel Ixtlahuacán de los Membrillos lleva la capacitación al Valle de San Juan con Repostería básica y al DIF Jamay con Galletas, pasteles y técnicas de decoración; mientras que el Plantel Zapopan extiende su oferta a Ixtlahuacán del Río con talleres de Técnicas del maquillaje, Cocina oriental y Decoración con globos.

En el norte de Jalisco, el Plantel Lagos de Moreno promueve el curso de Diseño de uñas en la comunidad de Tlacuitapan, municipio de Unión de San Antonio, impulsando el autoempleo a través de los servicios personales.

Además, otros planteles ofrecen programas que responden a las necesidades locales: Huertos orgánicos y Computación básica en Zapotlán; Tejiendo amigurumis en Villa Hidalgo; y Operador guía para transporte aeroportuario en Puerto Vallarta I, fortaleciendo el turismo y la empleabilidad regional.

El director general, Salvador Cosío Gaona, subrayó que acercar la formación a las comunidades más apartadas “es una forma de llevar esperanza y oportunidades reales a quienes más lo necesitan, impulsando el desarrollo local y fortaleciendo el tejido social de Jalisco”.

Con estas acciones, el IDEFT reafirma su papel como una institución al servicio de la gente, que concibe la educación para el trabajo como una herramienta de inclusión, progreso y bienestar en todo el estado.

YC