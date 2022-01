Pueblo Quieto: Tras vivir 52 años en la zona, Víctor y su familia temen desalojo

En un callejón de asentamientos irregulares dentro de Pueblo Quieto, en Guadalajara, vive la familia de Víctor Manuel Escobedo. Llegó a la zona hace 52 años, cuando era niño junto con su madre y padrastro. Su casa, que está censada por el Inegi, dice que es una herencia de su familia, ahora temen que los desalojen. En total, son nueve integrantes y asegura que ninguno delinque, buscan su sustento trabajando.

“No todos vivimos de la delincuencia, la mayoría de los que vivimos en esta parte somos personas mayores"

El hombre de más de 60 años trabajaba como albañil, tiene varias lesiones en su cadera y una hernia en la espalda, actualmente sus hijas le llevan el sustento, su esposa también tiene problemas de salud ya que hace algunos años sufrió una embolia.

Escobedo tiene temor de que los desalojen, ya que tiene a sus nietos viviendo en su hogar.

“No todos vivimos de la delincuencia, la mayoría de los que vivimos en esta parte somos personas mayores, ya tenemos muchos años aquí, tengo mis nietos, y mis hijas, toda la vida aquí, ellas trabajan, yo puedo comprobar dónde trabajé. No hemos tenido problema de inseguridad, la delincuencia no es de aquí, si escanea mi credencial no tengo antecedentes, ninguna caída a la cárcel”, dijo.

El callejón de Pueblo Quieto se ubica en avenida Inglaterra y la calle Lluvia, en su ingreso tiene unos banderines de colores, la dimensión de todo el pasillo es de aproximadamente 40 metros, en total unas 19 viviendas asentadas, algunas de concreto, otras de madera, sin enjarre, incluso había una finca en construcción.

"Yo estoy construyendo, tengo miedo de que nos vayan a sacar y nos vayan a correr"

Lucía está ampliando su finca, teme que los desalojen, ya que le ha invertido a la construcción. Su familia asegura que es honrada.

“A gusto con la presencia de la policía, está uno más tranquilo, yo estoy construyendo, tengo miedo de que nos vayan a sacar y nos vayan a correr, perder lo que invertí en mi casa, aquí tenemos 42 años, tengo tres hijos, trabajan, estudian”, señaló.

Lucía está ampliando su finca, teme que los desalojen, ya que le ha invertido a la construcción. EL INFORMADOR/E. Gómez

Vecinos de colonias aledañas a Pueblo Quieto sufren delincuencia

Georgina González vive en la colonia Jardines del Bosque, a una cuadra de Pueblo Quieto, desde que se mudó a unos departamentos en la calle Tormenta hace casi un año, le han robado la batería de su carro en tres ocasiones.

“Hemos escuchado balaceras, gritos, ha habido levantones de gente y mucho relajo"

“El riesgo y peligro es latente todos los días, y noches, a nuestros carros les quitan baterías, computadoras, se roban el cable de Internet cada tercer día, se han brincado a los departamentos, sí bajó un poco el año pasado que hubo redada, la inseguridad sigue todos los días, hay jóvenes drogados, hay gente que es violenta y gente que no, en esta residencia se metieron hace tres semanas, está tremendo, no me puedo atravesar la calle sola. Ojalá que se dé un operativo y lo mejor sería reubicar a Pueblo Quieto”, comentó la vecina.

Aarón Fernando instaló su taller mecánico hace casi dos años a metros del callejón de Pueblo Quieto, él no ha sido afectado por la delincuencia, pero ha escuchado diferentes delitos en proceso.

“Hemos escuchado balaceras, gritos, ha habido levantones de gente y mucho relajo. A veces me pongo a pensar en reubicar el taller, sí está complicado en ese sentido. Ando cerrando temprano para irme tranquilo”, dijo.

