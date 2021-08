Protestan en casa Jalisco por predio en Huentitán; niegan tintes políticos

Este viernes estudiantes e integrantes de distintos colectivos se reunieron en Casa Jalisco para protestar por el desalojo ocurrido la madrugada de ayer jueves en el predio de Huentitán donde acampaban en contra de la construcción del Proyecto Iconia.

A las 10:00 horas fueron recibidos por una Casa Jalisco cercada con vallas por todas sus calles colindantes, son embargo los manifestantes se organizaron y tras varios empujones tiraron el cerco colocado en el cruce de López Mateos y Manuel Acuña, y entraron con árboles, casas de campaña y carteles en mano para manifestarse en el recinto mencionado, aunque sabían que el gobernador había anunciado a temprana hora que se encontraba de gira en la Ciudad de México.

Ahí afuera de “la casa del gobernador” colocaron los carteles seguidos de decenas de árboles para demostrar que lo que ellos buscan es que el espacio se conserve en defensa del medio ambiente, en lugar de permitir la construcción de alrededor de dos mil departamentos en la zona, que, señalaron, traerá problemas de agua a los vecinos de Huentitán, como dijo por ejemplo Arturo Mendoza, miembro del colectivo vecinal Únete Huentitán.

También consideró que el gobernador no ha sabido dar solución a los problemas medioambientales debido a que favorece a la “mafia inmobiliaria”, y que en lugar de ello solo está agravando la situación huyendo de los conflictos. “En lugar de atendernos se fue la Ciudad de México huyendo del problema. Anoche volvimos a sufrir intimidación, lo único que pedimos es un medio ambiente sano”, expresó Arturo.

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Amenta, lamentó que el gobernador catalogue la manifestación de los jóvenes y vecinos como grilla política, al igual que lo hizo ayer la alcaldía de Guadalajara, ante lo cual, señaló, el movimiento en contra de Iconia ha permanecido desde antes de la llegada de Movimiento Ciudadano al poder, y así continuará hasta que salgan.

“El gobierno no entiende que no entiende porque piensan en centavos y en pagar sus compromisos de campaña, en lugar de darle vida a un lugar y cambiar la vida de las personas. No vamos a dar un paso atrás con la resistencia. Al gobierno le incomoda, dicen cosas como que el movimiento es partidista, como sea, la verdad es que el movimiento va a trascender su administración”, expresó.

Por ello, dijo, y para demostrar que no se trata de un tema político, los jóvenes y los integrantes de los al menos seos colectivos en favor del medio ambiente, entre los que se encontraron Huerto Comunitario Tlacuache, Vecinos de Jardines de la Paz, Asociación Jalisciense de Derecho Ambiental y el Huerto Comunitario de Huentitán, se apoyarán entre sí para continuar los movimientos en contra de la “mafia inmobiliaria” para lograr conservar los bosques, parques y espacios verdes “que dan vida a la ciudad”.

Entre las causas que apoyarán además del espacio en Huentitán, también se encuentran el Parque San Rafael, El Nixticuil, Los Colomos, Arboledas Sur, El Retiro, y el Cerro de la Reina.

“Te decimos gobernador, regrésale de manera inmediata el parque Huentitán a la ciudadanía, te decimos alcalde interino que prometiste diálogo, tienes que iniciar las acciones jurídicas de manera inmediata para recuperar el parque, y te decimos Pablo Lemus, si crees que te vas a hacer occiso de este tema estás muy equivocado, no nos vamos a ir, toda la administración vamos estar ahí en los parques mencionados. Y sí, vamos a ser incómodos, porque es más incómodo no tener aire limpio que respirar, no tener agua en tu casa y si a ti no te molesta a nosotros menos, no vamos a dar un paso atrás y nos vemos en tu toma de protesta”, finalizó Armenta.

