Oficiales de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque lograron el rescate de un hombre que cayó en el vaso regulador ubicado en el fraccionamiento Revolución, sobre la calle Plan de la Noria, entre Plan de Guadalupe y Plan de Agua Prieta; todo ello en el municipio de Tlaquepaque.

El sujeto habría caído al vaso regulador señalado durante la noche del día de ayer. Tras la caída quedó atrapado en un tubo de desagüe. El vaso regulador se encontraba en un 30% de su capacidad. El sujeto de 44 años de edad fue rescatado consciente y sin lesiones.

Para la extracción se debió utilizar un arenes y un sistema de cuerdas que permitieron la extracción segura y dejar al homre en tierre de nuevo-

La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque se presentó en el lugar de los hechos, luego de haber recibido un reporte ciudadano de parte de los vecinos de la zona.

El sujeto presentaba lesiones leves en los pies y el primer reporte señala que su estado de salud es esatable.

