Suman 450 casas afectadas en Tototlán por desbordamiento del río El Tajo

El desbordamiento del río Tajo dejó de manera preliminar afectaciones en unas 450 viviendas, 50 personas albergadas y cuatro colonias con inundaciones, sin reportar personas desaparecidas o fallecidas

El Gobierno de Jalisco informó que trabaja junto con el Gobierno Municipal para la evaluación y rescate de personas en zonas de riesgo, atención integral ante la emergencia y la elaboración de la declaratoria de emergencia en el municipio

Para supervisar las acciones de atención a la emergencia y brindar un respaldo total a las familias afectadas por el desbordamiento del río El Tajo, durante la madrugada de hoy, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó un recorrido de evaluación en el municipio de Tototlán.

A la supervisión acudieron Abel Vázquez Villalpando, Presidente Municipal de Tototlán, y el Comandante Sergio Ramírez López, Director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

El mandatario estatal acudió a las colonias afectadas para dialogar de cerca con las y los tototlenses, y asegurarles que el Gobierno de Jalisco hará equipo con el Gobierno Municipal a fin de darles todo el apoyo que requieran.

"Recorrimos la colonia El Tajo, que es la que tiene las mayores afectaciones, hasta el momento (...) A unas horas de que sucedió esta emergencia, aquí estamos presentes, personalmente, nada de enviados, está el Gobernador atendiendo a la gente directamente, y así es la forma en la que vamos a seguir trabajando en Jalisco", dijo Pablo Lemus.

El Gobierno de Jalisco trabaja junto con el Gobierno Municipal para la atención integral a la población y la elaboración de la declaratoria de emergencia, por lo que se instaló un Puesto de Mando en la Presidencia Municipal de Tototlán.

Dicha declaratoria permitirá la dispersión de recursos estatales y municipales, para los trabajos de reposición de menaje de casa a las familias afectadas.

"Estamos trabajando en coordinación con el Municipio, que ha hecho una gran labor. Hay que reconocerle también al Municipio, con nuestros elementos de Protección Civil y Bomberos. Estamos coordinados atendiendo a la gente en estos daños", dijo el Gobernador.

Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco, acudió al albergue habilitado en servicio de las personas afectadas, donde estuvo acompañada por América del Rosario Corona Hernández, Presidenta del Sistema DIF Tototlán y la Directora DIF Tototlán, Sonia Ruiz Mendoza.

En el albergue se resguardan alrededor de 50 personas entre mujeres, hombres, adultos mayores, niñas y niños, y se hace la petición a las demás personas que necesiten apoyo, de acudir a este lugar, conocido como La Dulcera, y está ubicado en la calle #262, en Tototlán.

A dicho espacio acudió una brigada para la atención médica y acciones contra el dengue, de la Secretaría de Salud Jalisco.

Villa de Lemus también visitó la colonia Lindavista, donde entregó comida, pan dulce y agua; con la colaboración del DIF Tototlán, se entregaron artículos de aseo personal, pañales y toallas húmedas.

El DIF Jalisco realiza las gestiones necesarias para abrir un centro de acopio, para las familias afectadas por las lluvias, en sus Oficinas Centrales en Guadalajara, ubicadas en Prolongación Alcalde #1220, en la colonia Miraflores, donde se recibirán donaciones de 8:00 a 16:00 horas.

Al momento, DIF Jalisco auxilió a la población de Tototlán con la entrega de 40 catres, 70 cobijas, 80 kits de aseo personal para hombres y mujeres, 40 kits de aseo de casa y 20 colchonetas; contando con insumos en almacén para entrega inmediata de quien lo solicite.

Cabe destacar que DIF Jalisco también brindó ayuda humanitaria a las familias afectadas en Las Lilas, en el municipio de El Salto, con 320 kits de higiene personal para hombres y mujeres, 260 cobijas, 200 bases de cama y colchón, así como 200 kits de limpieza de casa.

La precipitación pluvial en Tototlán se registró alrededor de las 5:10 horas de hoy, y causó el desbordamiento del Río Tajo e inundaciones en las colonias Adolfo López Mateos, Infonavit, Linda Vista, Teodosio R Guevara y El Tajo, con 50 centímetros a 1.5 metros de altura del agua.

La UEPCBJ organiza el despliegue operativo en el municipio, así como el censo y evaluación de daños, reubicación de personas en riesgo o acciones de auxilio en caso de ser requerido.

En las zonas más afectadas continúa la respuesta de emergencia con un estado de fuerza superior a 50 elementos y cerca de 20 vehículos de la UPCBJ, Protección Civil y Bomberos de Tototlán, Jamay y Ocotlán, así como la Cruz Roja Mexicana y la CFE.

YC