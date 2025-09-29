El Gobierno de Jalisco impulsa la emisión de actas mediante el Módulo de Identidad y Justicia, para brindar acceso ágil a trámites gratuitos de Registro Civil y Procuraduría Social a municipios metropolitanos.

El secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, afirmó que el objetivo es acercar los servicios tanto del Registro Civil como de la Procuraduría Social para la población que no cuente con fácil acceso a los trámites. "Buscamos acercar los servicios de ambas dependencias de manera gratuita a la población en los municipios metropolitanos. Acercar los servicios de manera gratuita a la población significó un gran apoyo para la gente.

En algunas zonas de la ciudad es difícil el acceso al centro, y lo que estamos haciendo es un gobierno de cercanía". Luis Fernando Morales, director General del Registro Civil de Jalisco, señaló que el módulo ya está operando y apoya a la población, principalmente a aquellos que tengan problemas económicos, de salud o movilidad y que no se puedan trasladar.

El funcionario estatal explicó que, con el módulo, que ya ha iniciado sus funciones, han estado en municipios como Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, en los que se han emitido actas de distintos trámites, por ejemplo, de nacimiento o matrimonio.

"De marzo a septiembre, hemos hecho más de 21 mil trámites, los que hemos podido realizar. Son personas a las que hemos beneficiado, hemos ayudado a resolver sus temas y van a seguir avanzando con los problemas que tenían y seguir gozando de una identidad plena". Otros trámites fueron correcciones administrativas en Tlajomulco o también emisión de doble nacionalidad, con 428 trámites de este tipo.

Por otra parte, el módulo itinerante estará también en Guadalajara durante el mes de octubre: del 1 al 3 de octubre, en la Unión del Mercado de Abastos; del 8 al 10 de octubre en la Colmena Balcones del Cuatro; y del 15 al 17 y del 22 al 24 en la explanada Plaza Guadalajara.

Esta campaña permitirá que los trámites de emisión de actas sean gratuitos. Y el único trámite gratuito en línea es la emisión de actas escolares.

