Estas son las afectaciones en Adolf B. Horn tras la lluvia de anoche | VIDEOS

Esta madrugada, una fuerte tormenta azotó gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), incluyendo los límites entre Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga , puntualmente, la Avenida Adolf B. Horn y las vialidades que se conectan a esta importante arteria.

Desde las 07:00 horas de este lunes 29 de septiembre, elementos de la Policía Vial de Jalisco se encuentran apoyando la movilización de Adolf B. Horn en los cruces de 1 de Mayo, Dr. Pedro Juan Mirassou y Concepción.

Actualmente, y como en cada lluvia, la avenida Pedro Mirasou y Adolf B. Horn amanecieron bajo el agua. Según vecinos de la zona, esta arteria no se ha podido restablecer desde los inicios del temporal de lluvias que no ha dado tregua, por lo que el agua de los canales aledaños sigue ocasionando estragos en sus viviendas y labores diarias.

Otra de las vialidades que continúan presentando afectaciones en cada precipitación es el cruce entre Avenida Adolf B. Horn y Concepción. Esta última se ha convertido en una vialidad de doble sentido después de que un socavón hiciera intransitable la Avenida 1 de Mayo.

Desde la noche, vecinos de la calle Javier Mina, entre Adolf Horn y Circuito Valle Dorado, en la entrada del fraccionamiento Jardines del Edén, publicaron algunas fotos y videos que dan muestra de la inundación en esta vialidad, misma que dejó varios vehículos varados.

En otro punto de la importante vialidad sucede un problema recurrente para las y los vecinos del fraccionamiento Real del Valle: la inundación de sus tres salidas principales (San Noé, San Víctor y Avenida Real del Valle) después de cada lluvia fuerte.

Esta situación los ha obligado a utilizar la salida de proveedores del fraccionamiento. Dicha ruta los conecta con la vialidad adyacente a las vías del tren, lo que a su vez requiere tomar una parte de la avenida Adolf B. Horn en sentido contrario. Esta maniobra no solo ralentiza el tráfico, sino que también complica el avance de los vehículos que se dirigen hacia Periférico.

