Capturan y trasladan a cocodrilo que habitaba presa de Tonalá

Tras varios meses de avistamientos, autoridades lograron el aseguramiento de un cocodrilo que circundaba dentro de la Presa “Las Rusias” en el municipio de Tonalá. La captura del espécimen conocido como "Pepe" o "El Ruso" sase logró luego de que cayera en una trampa colocada en dicho lugar por personal de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga.

La captura fue lograda por la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco de Zúñiga (Unasam) en coordinación con elementos de Protección Civil y Bomberos de Tonalá. El aseguramiento se logró luego de que se instalara una jaula especial en la que cayó "Pepe". El animal fue extraído del agua y trasladado a un sitio adecuado para su valoración médica completa.

El reptil fue capturado durante la madrugada del pasado sábado 27 de septiembre luego de trabajos en la presa conocida como "Las Rusias" dentro de la colonia La Severiana del municipio señalado.

De acuerdo con los reportes, "Pepe" mide metro y medio de largo. Había sido avistado hace unas semanas, aunque se señala que los primeros avistamientos fueron hace casi un año.

La Unasam se hará cargo de la valoración, así como del traslado a una segura en la que pueda disfrutar del hábitat.

