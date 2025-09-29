Tototlán y Zapotlán del Rey, inundados tras las lluvias de la madrugada del lunes

Tras las lluvias de la noche de ayer y la madrugada de hoy, los municipios de Tototlán y Zapotlán del Rey quedaron sumergidos bajo el agua, con afectaciones en viviendas y vehículos arrastrados y con una altura de inundación por encima de un metro en los puntos más bajos.

De forma preliminar se informó que alrededor de 100 viviendas en Tototlán están inundadas tras el desbordamiento del río Tajo. Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) trabaja con autoridades municipales para evacuar a habitantes en zona de riesgo. Se habilitaron como refugios temporales el Centro de Catequesis y las instalaciones del DIF municipal, a donde son llevadas las familias que lo requieren.

Al momento, los niveles de inundación alcanzan hasta 50 centímetros, pero podría continuar subiendo, mientras que en unos puntos la anegación es superior al metro de altura.

Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) trabaja con autoridades municipales para evacuar a habitantes en zona de riesgo. ESPECIAL / Protección Civil de Jalisco

Por su parte, el informe preliminar de las afectaciones en Zapotlán del Rey da cuenta de 12 viviendas inundadas, mientras que 6 de ellas presentan daños en menaje, esto en la localidad de La Noria.

Personal de la UEPCBJ realiza las verificaciones de los daños y por ahora aún no es posible realizar labores de saneamiento debido a que el nivel del agua no ha descendido lo suficiente. Al momento no se reportan personas lesionadas ni arrastradas por algún cuerpo de agua.

