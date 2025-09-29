Lunes, 29 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Inundaciones

Tototlán y Zapotlán del Rey, inundados tras las lluvias de la madrugada del lunes

Al momento, los niveles de inundación en Tototlán alcanzan hasta 50 centímetros, pero podría continuar subiendo

Por: Osiel González Hernández

Al momento no se reportan personas lesionadas ni arrastradas por algún cuerpo de agua. ESPECIAL / Protección Civil de Jalisco

Al momento no se reportan personas lesionadas ni arrastradas por algún cuerpo de agua. ESPECIAL / Protección Civil de Jalisco

Tras las lluvias de la noche de ayer y la madrugada de hoy, los municipios de Tototlán y Zapotlán del Rey quedaron sumergidos bajo el agua, con afectaciones en viviendas y vehículos arrastrados y con una altura de inundación por encima de un metro en los puntos más bajos.

De forma preliminar se informó que alrededor de 100 viviendas en Tototlán están inundadas tras el desbordamiento del río Tajo. Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) trabaja con autoridades municipales para evacuar a habitantes en zona de riesgo. Se habilitaron como refugios temporales el Centro de Catequesis y las instalaciones del DIF municipal, a donde son llevadas las familias que lo requieren.

Lee también: Estas son las afectaciones en Adolf B. Horn tras la lluvia de anoche | VIDEOS 

Al momento, los niveles de inundación alcanzan hasta 50 centímetros, pero podría continuar subiendo, mientras que en unos puntos la anegación es superior al metro de altura.

 Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) trabaja con autoridades municipales para evacuar a habitantes en zona de riesgo. ESPECIAL / Protección Civil de Jalisco
Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) trabaja con autoridades municipales para evacuar a habitantes en zona de riesgo. ESPECIAL / Protección Civil de Jalisco

Por su parte, el informe preliminar de las afectaciones en Zapotlán del Rey da cuenta de 12 viviendas inundadas, mientras que 6 de ellas presentan daños en menaje, esto en la localidad de La Noria.

Personal de la UEPCBJ realiza las verificaciones de los daños y por ahora aún no es posible realizar labores de saneamiento debido a que el nivel del agua no ha descendido lo suficiente. Al momento no se reportan personas lesionadas ni arrastradas por algún cuerpo de agua.

Te recomendamos: Mujeres se manifiestan en Guadalajara en el marco del 28S 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones