Jalisco sumó 32 casos de sarampión, informó la Secretaría de Salud del gobierno federal.

De acuerdo con el reporte de la dependencia en las últimas horas se registraron 11 casos nuevos ya que hasta el viernes pasado había 21 casos.

A nivel nacional al día de hoy se han reportado 4,737 casos confirmados de sarampión acumulados; en las últimas 48 horas se reportaron 34 casos.

En el caso de Jalisco el municipio de Arandas y Zapopan son los que más casos han reportado.

Con base en la distribución de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios 23 estados y 107 municipios tienen casos confirmados de sarampión.

Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48.51% hombres y 51.49% mujeres). En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años de edad (1,175 casos), seguido de 25 a 29 con 598 casos, 30 a 34 años con 492 casos y 20 a 24 años con 492 casos.

En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia (11.29 casos por cada 100 mil habitantes menores de 4 años), seguido del grupo de 25 a 29 años con 5.64, 30 a 34 años con 4.71 y 20 a 24 años con 4.53.

