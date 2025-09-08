El día de hoy, en La Mañanera del Pueblo, Iván Escalante Ruiz presentó la actualización del programa de seguimiento "Quién es Quién en los precios de los combustibles". A continuación te mostramos un resumen de la presentación que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada semana.

Estos son los precios promedio de los combustibles registrados del 25 al 31 de agosto de 2025:

Gasolina regular a $23.58 por litro

Gasolina premium a $25.70 por litro

Diésel a $26.21 por litro

Por el momento, no se presenta subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps).

Con respecto al desglose por marcas, de manera general Oxxo Gas se posicionó como la gasolinera más cara para cualquier tipo de combustible, mientras que la cadena de establecimientos que ofreció precios más bajos fue G500.

¿Cuál es la gasolinera más barata de Jalisco?

La gasolinera más barata de todo Jalisco para surtir gasolina regular se ubicó en San Pedro Tlaquepaque. Con un precio de $23.40 pesos por litro, la gasolinera Bristoil sobre Salvador Orozco Loretto #2788, en Las Huertas en el municipio que es parte del Área Metropolitana de Guadalajara.

