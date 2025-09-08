El día de ayer, elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvieron a un hombre armado que presuntamente lesionó y robó una motocicleta a otro ciudadano en la colonia San Eugenio del municipio.

Los oficiales atendieron un reporte generado a través del C5 Guadalajara que señalaba a un hombre lesionado aparentemente por un arma de fuego en el cruce de las calles Demóstenes y Cairo en la colonia mencionada. Al llegar al lugar, los elementos observaron al sujeto que tenía una lesión en el omóplato izquierdo por lo que pidieron el apoyo de servicios médicos para primeras atenciones. Por su parte, el lesionado les señaló que un sujeto a bordo de una motocicleta era el presunto responsable de haberle robado su motocicleta y dispararle.

Ante ello, los uniformados comenzaron una persecución que culminó cuando el sujeto cayó de la motocicleta, tiró al piso una aparente arma de fuego e ingresó a un domicilio para esconderse. Sin embargo, los moradores del domicilio permitieron el acceso al inmueble y el hombre fue asegurado. Tras verificar el objeto que lanzó el hombre, los elementos se dieron cuenta de que se trataba de un arma de fuego hechiza con dos tiros útiles.

El detenido se identificó como Gerardo "N" de 35 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

