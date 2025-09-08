Según informes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este lunes 8 de septiembre, en el norte del país hay nubosidad asociada con el paso de uno de los frentes fríos de esta temporada, lo que a la vez provocará lluvias en diferentes regiones del norte de México.Por otro lado, en el centro, norte y occidente del país hay mucha nubosidad ambiental que traerá precipitaciones en forma de chubascos y tormentas eléctricas, incluyendo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).Asimismo, se prevén temperaturas máximas de 28 grados Celsius.Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad del 40% en la región, asimismo lluvias débiles entre el 50 a 60% de probabilidad. De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera nubes y claros con temperaturas mínimas de 19 grados centígrados y máximas de 21 grados centígrados esta noche en Guadalajara.Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS