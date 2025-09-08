El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara para un martes de lluvia. Aquí los detalles:

Meteored espera para Guadalajara mañana martes cielos cubiertos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 25 km/h por la mañana.

El pronóstico del clima para Guadalajara este martes prevé chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso . La probabilidad de lluvia es del 80 por ciento y es más propensa por la tarde .

Lluvia para Guadalajara

11:00 horas 22 °C Parcialmente nuboso 14:00 horas 25 °C Parcialmente nuboso 17:00 horas 23 °C Tormenta (60% de probabilidad de lluvia) 20:00 horas 20 °C Parcialmente nuboso 23:00 horas 19 °C Parcialmente nuboso

Clima nacional del martes 09 al jueves 11 de septiembre de 2025

El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país.

El sistema frontal núm. 2 permanecerá estacionario sobre el noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional y divergencia, generarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Una nueva onda tropical se aproximará y desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur de la República Mexicana, propiciando en su recorrido lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, centro y oriente de México.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio mexicano, entidades del litoral del Pacífico, del golfo de México y la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA