El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara para un martes de lluvia. Aquí los detalles:Meteored espera para Guadalajara mañana martes cielos cubiertos principalmente. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 25 km/h por la mañana.El pronóstico del clima para Guadalajara este martes prevéchubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La probabilidad de lluvia es del 80 por ciento y es más propensa por la tarde.El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país.El sistema frontal núm. 2 permanecerá estacionario sobre el noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional y divergencia, generarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.Una nueva onda tropical se aproximará y desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur de la República Mexicana, propiciando en su recorrido lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en las regiones mencionadas.Un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, centro y oriente de México.Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio mexicano, entidades del litoral del Pacífico, del golfo de México y la península de Yucatán.Con información del Servicio Meteorológico Nacional