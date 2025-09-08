Camión de pasajeros choca con tráiler en la autopista Colima a Guadalajara

La madrugada de este lunes 8 de septiembre se registró un accidente vehicular entre un camión de pasajeros y un tráiler que circulaban sobre la autopista Colima a Guadalajara. El siniestro se presento a unos metros adelante del crucero del aeropuerto de Buenavista.

La situación fue atendida por paramédicos de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima en coordinación con Protección Civil del municipio de Cuauhtémoc. Los elementos brindaron atención prehospitalaria a las personas lesionadas y realizaron el traslado de las personas que requirieron atención médica en hospital. Hasta el momento no se ha informado el número de lesionados derivado del accidente.

El percance no obstruyó la vialidad, por lo que la circulación se mantuvo abierta en esta altura de la autopista.

Por otro lado, en un incidente ocurrido el día de ayer, Protección Civil Estatal Colima atendió la volcadura de una pipa que transportaba diésel sobre la carretera Villa de Álvarez – Minatitlán, a la altura del crucero de San Antonio. El derrame de combustible obligó al cierre de la vía para desarrollar trabajos de control y reducción de riesgos.

En las primeras horas del día de hoy la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán fue reabierta sin peligro para las comunidades cercanas. Derivado del accidente un hombre de aproximadamente 37 años de edad fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Te puede interesar: Así luce actualmente la Arena Guadalajara (FOTOS)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB