Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la presencia del huracán “Priscilla” al suroeste de Baja California Sur; dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico —una en el océano Pacífico y la otra en el golfo de México—; y el ingreso de humedad de ambos océanos, traerán fuertes lluvias —de 25 a 50 mm— en Coahuila, Jalisco, Colima, Ciudad de México y Morelos. En Puerto Vallarta se espera la caída de tormenta ligera.

A esta lloverá hoy, 8 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 23 km/h. Por igual, se registra la caída de tormenta ligera —con una acumulación de agua de 1.9 mm— en el 60% de su región durante las siguientes horas:

02:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 mm 07:00 PM Tormenta dispersa (84%) Acumulación de agua de 0.1 mm 08:00 PM Lluvia (87%) Acumulación de agua de 0.2 mm 09:00 PM Lluvia (89%) Acumulación de agua de 0.1 mm

También se reporta oleaje de 2.5 a 3.5 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se localiza "Priscilla”?

Por último, el SMN reportó que, a las 06:00 horas, “Priscilla” vuelve a catalogarse como huracán 1 en la escala Saffir-Simpson. Esta, se situaba a esa hora a 310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 685 km al oeste de Cabo Corrientes. Por lo que aún hay vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

