Preocupa detección tardía de diabetes ligada a muertes por coronavirus

Médicos infectólogos encargados de las principales áreas de atención a personas con coronavirus en Jalisco se dicen sorprendidos y preocupados por la cantidad de pacientes que descubren que vivían con diabetes cuando llegan a atenderse al hospital por síntomas de coronavirus.

Pedro Martínez Ayala, infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara, encargado del área COVID, señaló que alrededor del 90% de los internos graves tienen esta enfermedad crónica o hipertensión y la mayoría no estaba enterada que las padecía.

“Muchos pacientes (de COVID-19) de los que se complican no sabían que eran hipertensos o diabéticos”

Dijo que el problema es que esto aumenta la posibilidad de muerte al combinarse con el coronavirus, pues una persona con diabetes no controlada tiene menos armas para combatir el virus porque su sistema inmunológico está débil. El alto nivel de glucosa en la sangre hace que su cuerpo no responda adecuadamente y se complique la infección.

En cambio, alguien que tiene diabetes controlada tiene grandes posibilidades de que su cuerpo también le proteja, así que el subdiagnóstico de esta otra epidemia en los jaliscienses se vino a confirmar y agravar en esta emergencia sanitaria.

“No es lo mismo que tengas diabetes con alrededor de 100 de glucosa, a que tengas 500, mientras más glucosa tengas en sangre menos pueden actuar tus defensas. Las defensas no actúan con glucosa alta”, refirió.

Explicó que los mexicanos aún no adoptamos la cultura de la prevención, entonces la diabetes y la hipertensión son enfermedades que cuando causan síntomas ya están muy avanzadas.

Omar Enríquez Cisneros, infectólogo adscrito al Hospital General de Occidente, que depende de la Secretaría de Salud estatal, coincidió en que las personas diabéticas no controladas se agravarán ante cualquier infección porque su organismo generará una enfermedad severa al no haber un equilibrio en el cuerpo.

“Generalmente estos pacientes tienen diabetes mal controlada o en algunos casos no está diganosticada. Muchas personas ni siquiera se saben diabéticos y el disparador del coronavirus hace evidenciar que lo son. Si tú no tienes el control de esta enfermedad crónica, tu sistema de defensas no funciona igual, por eso pueden enfermar más gravemente”.

Refirió que las detecciones oportunas se rezagaron más por la pandemia, ya que la atención médica se centró en el coronavirus, además de que la ciudadanía se quedó en casa y por lo tanto bajó el diagnóstico.

En Jalisco suman cuatro mil 974 personas muertas por COVID-19, de éstas cuatro de cada 10 tenían diabetes y la mitad hipertensión. Sin embargo, los especialistas refieren que la mayoría de los fallecidos tenían dos o más comorbilidades.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Jalisco, en el Estado hay alrededor de 600 mil diabéticos, de los cuales la mitad, 300 mil no lo saben. De quienes conocen su padecimiento, sólo uno de cada cuatro tiene un control correcto de la enfermedad.

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN.

Tres semanas es el lapso en promedio que pasa internada en el hospital una persona con un cuadro grave de coronavirus antes de recuperarse o fallecer.

HOMBRES, MÁS PROPENSOS

Los hombres tienen mayor cantidad de receptores que necesita el virus para meterse a las células e invadir, de acuerdo con los infectólogos. Por lo tanto tienen más lugares donde les puede invadir el coronavirus respecto a las mujeres.

SIGUEN LLEGANDO TARDE

Los adultos mayores que tienen alguna comorbilidad y llegan tarde tienen menos posibilidades de superar al virus. Los expertos señalan que el 80% llega con niveles de oxígeno en la sangre muy bajos, pues dejaron pasar varios días con síntomas.

QUÉ HACE EL VIRUS

Provoca una inflamación que causa una neumonía. Es como funciona el virus de la influenza y otros virus. Sin embargo, el COVID-19 también es una enfermedad multisistémica, es decir, no se concentra sólo en las vías respiratorias, sino que puede afectar el riñón, el corazón y otros órganos, refieren expertos.

