Esclerosis: Qué es y cuáles son los daños que deja la enfermedad

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica e inmunológica crónica que afecta al sistema nervioso central y médula espinal.

Los nervios están cubiertos de una vaina aislante y protectora llamada mielina, que favorece la rápida y correcta conducción de los impulsos nerviosos (eléctricos) a todo el cuerpo.

Cuando la vaina de mielina se daña (desmielinización), la conducción se interrumpe, causando una diversidad de trastornos funcionales en la movilidad y la sensibilidad del cuerpo, siendo afectadas diversas regiones, por lo que las manifestaciones son muy variables, según la zona afectada.

Neurología en Esclerosis Múltiple

Causas:

Se desconocen las causas de la esclerosis múltiple, pero se cree es ocasionada por diferentes factores:

Genéticos (antecedentes familiares de esclerosis múltiple)

Inmunológicos (el sistema inmunológico ataca por error al sistema nervioso)

Ambientales (infecciones virales, toxinas, solventes y estilos de vida)

Prevalencia:

La esclerosis múltiple es más común 3 a 1 en las mujeres que en el hombre, afecta entre los 20 y 40 años, aunque puede presentarse a cualquier edad.

Sintomatología y sus porcentajes

Fatiga 90%

Daños en la visión 15% (ceguera, en uno o ambos ojos, dolor al mover los ojos, visión borrosa y/o doble)

Trastornos de la movilidad 91% (debilidad muscular progresiva al caminar, rigidez, desequilibrio, caídas)

Extremidades 70% (entumecimiento, hormigueo, pérdida de sensibilidad, piquetes en la piel)

Daños cognitivos 50% (demencia, daños en memoria y aprendizaje, falta de decisiones, cambios del ánimo)

Cambios de Personalidad 22 a 24% (depresión, tristeza, desesperanza, ansiedad, irritabilidad, conflictos, cambios en la autoestima, desinterés, etc.)

Pérdida de control de esfínteres 80%

Causas de mortalidad: 25 %

- Infecciones respiratorias

- Insuficiencia cardiaca

Estudios de laboratorio y gabinete

No existen estudios específicos para el diagnóstico de esclerosos múltiple, por lo que se basa sobre todo en:

Exploración física

Antecedentes clínicos

Resonancia magnética

Punción lumbar

Asistencia ortopédica

El tipo de equipo ortopédico específico para la asistencia de movilidad y reposo del paciente debe ser indicado exclusivamente por el médico especialista.

Silla de ruedas

Andadera

Bastones

Calzado ortopédico

Cama ajustable, con sistema de elevación

Cuidados

Rehabilitación

Consultas médicas

Ejercicios

Evitar caídas, no obstáculos, calzado antiderrapante, no pisos mojados

Dieta sana y equilibrada (Indicada por nutrióloga)

Evitar la obesidad

Pronóstico de vida

Es Igual a cualquier persona sin esclerosis múltiple

Cuidados asistenciales

El 86% de los enfermos requieren de ayuda para realizar su vida diaria. No debemos olvidar que el cuidador requerirá también un porcentaje semejante de ayuda a fin de evitar el llamado "cuidador quemado" que daña severamente su salud:

Física (cansancio extremo, insomnio, dolores osteomusculares)

Mental (estrés, depresión, ansiedad, cambios de humor, insomnio)

Social (aislamiento, pérdida de amistades y familiares, soledad)

Los cuidadores generalmente son familiares femeninos, y el resto de la familia no aporta ayuda física ni económica.

