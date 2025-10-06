Lunes, 06 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Esclerosis: Qué es y cuáles son los daños que deja la enfermedad

Se desconocen las causas de la Esclerosis Múltiple, pero se cree es ocasionada por diferentes factores; conoce algunos detalles sobre este padecimiento

Por: SUN .

La esclerosis múltiple es más común 3 a 1 en las mujeres que en el hombre, afecta entre los 20 y 40 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. ESPECIAL / CANVA

La esclerosis múltiple es más común 3 a 1 en las mujeres que en el hombre, afecta entre los 20 y 40 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. ESPECIAL / CANVA

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica e inmunológica crónica que afecta al sistema nervioso central y médula espinal.

Los nervios están cubiertos de una vaina aislante y protectora llamada mielina, que favorece la rápida y correcta conducción de los impulsos nerviosos (eléctricos) a todo el cuerpo.

Cuando la vaina de mielina se daña (desmielinización), la conducción se interrumpe, causando una diversidad de trastornos funcionales en la movilidad y la sensibilidad del cuerpo, siendo afectadas diversas regiones, por lo que las manifestaciones son muy variables, según la zona afectada.

Neurología en Esclerosis Múltiple

Causas:

Se desconocen las causas de la esclerosis múltiple, pero se cree es ocasionada por diferentes factores:

  • Genéticos (antecedentes familiares de esclerosis múltiple)
  • Inmunológicos (el sistema inmunológico ataca por error al sistema nervioso)
  • Ambientales (infecciones virales, toxinas, solventes y estilos de vida)

Prevalencia:

La esclerosis múltiple es más común 3 a 1 en las mujeres que en el hombre, afecta entre los 20 y 40 años, aunque puede presentarse a cualquier edad.

Sintomatología y sus porcentajes

  • Fatiga 90%
  • Daños en la visión 15% (ceguera, en uno o ambos ojos, dolor al mover los ojos, visión borrosa y/o doble)
  • Trastornos de la movilidad 91% (debilidad muscular progresiva al caminar, rigidez, desequilibrio, caídas)
  • Extremidades 70% (entumecimiento, hormigueo, pérdida de sensibilidad, piquetes en la piel)
  • Daños cognitivos 50% (demencia, daños en memoria y aprendizaje, falta de decisiones, cambios del ánimo)
  • Cambios de Personalidad 22 a 24% (depresión, tristeza, desesperanza, ansiedad, irritabilidad, conflictos, cambios en la autoestima, desinterés, etc.)
  • Pérdida de control de esfínteres 80%
  • Causas de mortalidad: 25 %
    - Infecciones respiratorias
    - Insuficiencia cardiaca

Estudios de laboratorio y gabinete

No existen estudios específicos para el diagnóstico de esclerosos múltiple, por lo que se basa sobre todo en:

  • Exploración física
  • Antecedentes clínicos
  • Resonancia magnética
  • Punción lumbar

Asistencia ortopédica

El tipo de equipo ortopédico específico para la asistencia de movilidad y reposo del paciente debe ser indicado exclusivamente por el médico especialista.

  • Silla de ruedas
  • Andadera
  • Bastones
  • Calzado ortopédico
  • Cama ajustable, con sistema de elevación

Cuidados

  • Rehabilitación
  • Consultas médicas
  • Ejercicios
  • Evitar caídas, no obstáculos, calzado antiderrapante, no pisos mojados
  • Dieta sana y equilibrada (Indicada por nutrióloga)
  • Evitar la obesidad

Pronóstico de vida

Es Igual a cualquier persona sin esclerosis múltiple

Cuidados asistenciales

El 86% de los enfermos requieren de ayuda para realizar su vida diaria. No debemos olvidar que el cuidador requerirá también un porcentaje semejante de ayuda a fin de evitar el llamado "cuidador quemado" que daña severamente su salud:

  • Física (cansancio extremo, insomnio, dolores osteomusculares)
  • Mental (estrés, depresión, ansiedad, cambios de humor, insomnio)
  • Social (aislamiento, pérdida de amistades y familiares, soledad)

Los cuidadores generalmente son familiares femeninos, y el resto de la familia no aporta ayuda física ni económica.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Beca Rita Cetina: quiénes recibirán el pago extra en 2025

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones