Esclerosis: Qué es y cuáles son los daños que deja la enfermedad

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica e inmunológica crónica que afecta al sistema nervioso central y médula espinal.Los nervios están cubiertos de una vaina aislante y protectora llamada mielina, que favorece la rápida y correcta conducción de los impulsos nerviosos (eléctricos) a todo el cuerpo.Cuando la vaina de mielina se daña (desmielinización), la conducción se interrumpe, causando una diversidad de trastornos funcionales en la movilidad y la sensibilidad del cuerpo, siendo afectadas diversas regiones, por lo que las manifestaciones son muy variables, según la zona afectada.Se desconocen las causas de la esclerosis múltiple, pero se cree es ocasionada por diferentes factores:La esclerosis múltiple es más común 3 a 1 en las mujeres que en el hombre, afecta entre los 20 y 40 años, aunque puede presentarse a cualquier edad.No existen estudios específicos para el diagnóstico de esclerosos múltiple, por lo que se basa sobre todo en:El tipo de equipo ortopédico específico para la asistencia de movilidad y reposo del paciente debe ser indicado exclusivamente por el médico especialista.Es Igual a cualquier persona sin esclerosis múltipleEl 86% de los enfermos requieren de ayuda para realizar su vida diaria. No debemos olvidar que el cuidador requerirá también un porcentaje semejante de ayuda a fin de evitar el llamado "cuidador quemado" que daña severamente su salud:Los cuidadores generalmente son familiares femeninos, y el resto de la familia no aporta ayuda física ni económica.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF