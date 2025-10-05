Con la cercanía del Día de Muertos, las panaderías comienzan a llenarse de pan de muerto en todas sus presentaciones.

Las calorías que tiene el pan de muerto

Para dimensionar su impacto calórico, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó recientemente información sobre el contenido nutricional del pan de muerto. De acuerdo con la institución, una pieza tradicional de 100 gramos cubierta con azúcar aporta 417 kilocalorías.

IMSS advierte sobre consumo excesivo del pan de muerto

El organismo detalla que esta cantidad equivale aproximadamente a 4.8 porciones, por lo que una pieza completa puede superar fácilmente esa cifra si es más grande de lo habitual.

Además del aporte calórico, el IMSS desglosa el contenido nutrimental de una porción de pan de muerto de 100 gramos: contiene 9.2 gramos de proteínas, 53.28 gramos de carbohidratos, 17.76 gramos de grasas, 36 miligramos de colesterol, 329 miligramos de sodio, 92 miligramos de potasio y 31.6 miligramos de calcio.

Disfruta el pan de muerto con moderación

El panorama cambia aún más si se acompaña con una bebida dulce. Si se consume con una taza de leche con chocolate, se deben sumar alrededor de 200 kilocalorías adicionales, lo que eleva el total a más de 600 calorías en una sola colación.

Especialistas en salud recuerdan que, aunque estas fechas invitan a disfrutar, el consumo excesivo de este tipo de pan puede contribuir al sobrepeso, la obesidad y elevar los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos y presión arterial. La recomendación no es evitarlo, sino moderarse.

Disfrutar el pan de muerto forma parte de la tradición del 1 y 2 de noviembre, pero conocer su aporte energético puede ser clave para no excederse y cuidar la salud sin dejar de participar en esta costumbre.

