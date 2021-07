Por virus, “sueño americano” se convierte en “mexicano” 

“Sus hijos no se quieren meter a la pandilla. Vamos a organizar a tu muchacho y, si no quiere, lo matamos”, le dijeron a la madre de Lauro, en El Salvador el 2 de enero.

Por esas amenazas, Lauro, de 30 años, salió hacia Estados Unidos. Pero no sabía que, en el camino, en medio de una pandemia, las restricciones entre fronteras le cambiarían su “sueño americano” por un “sueño mexicano”.

Se fue de su casa aquel sábado. Caminó como si fuera a la tienda, para no levantar sospechas, se subió a un autobús, y no volvió.

Guatemala fue su primera parada y el país que lo alojó siete días, hasta que entró a México atravesando el río debido al cierre de fronteras.

Arribó a Chiapas, donde trató de obtener la residencia, pero se la negaron, así que se fue rumbo a la Ciudad de México a donde llegó el 15 de marzo para quedarse un mes. Después, Querétaro lo alojó dos semanas más y, el 17 de abril, llegó a El Refugio, Casa del Migrante, en Jalisco. “Por la pandemia fue difícil y me costó venir. Llegué cuidándome de la gente mala. Mi meta al principio era llegar a Estados Unidos, pero ya no porque las fronteras están complicadas en el Norte”, dijo.

De nuevo quiere obtener la residencia mexicana en Jalisco y está dispuesto a contraer matrimonio para agilizar el trámite. El 26 de julio obtendrá el veredicto.

EL REFUGIO. Fernando en la Casa del Migrante. EL INFORMADOR

“Quería irme al otro lado, pero si Dios nos tiene aquí es por algo”

Fernando llegó a Jalisco en enero huyendo de la violencia en Honduras y halló apoyo aquí

Buscaba llegar a Estados Unidos, pero dijo que el destino lo llevó a obtener la residencia en México

En agosto de 2019, pandilleros entraron a cobrar una cuota al lugar donde trabajaba Fernando, en Honduras. Pero no encontraron al dueño y, en cambio, le dispararon a él.

Casi muere. Después de ocho días de recuperación se despidió de su mamá y sus cuatro hijos y huyó de su país rumbo a Estados Unidos.

“La idea era irme para el otro lado, pero si Dios nos tiene aquí es por un propósito. Él sabe por qué, si no se puede, si ya perdí la ilusión y la misión de llegar. Yo sé que un día me voy a ir de aquí, porque esta casa es solo de ayuda”, dijo Fernando.

El tren fue su medio de transporte para llegar a México y, después de que en una casa particular en Tabasco lo ayudaron a recuperarse de las heridas por un mes, la dueña del lugar le dio dinero para el pasaje a Tenosique, en el mismo Estado.

Ahí estuvo dos meses, en una casa para migrantes donde lo llevaron incluso al hospital. Se recuperó y tomó el tren de carga conocido como “La Bestia” rumbo al Norte. Llegó a Palenque, Chiapas, para después moverse hacia Veracruz.

“Estuve una semana en una casa de migrantes en Veracruz y después me vine a Jalisco”, añadió.

A El Refugio, Casa del Migrante en el Cerro del Cuatro, Jalisco, llegó a inicios de 2020, antes de que la emergencia sanitaria por el COVID-19 tuviera su primera hora en el Estado y el país.

El pasado 14 de abril obtuvo su residencia mexicana y, aunque la idea en un inicio era llegar a Estados Unidos, ahora busca nacionalizarse para después trabajar en Canadá.

“Me dispararon y me dejaron como muerto. Después fueron a mi casa, con mi mamá, y le dijeron que si no les pagaba me iban a matar con todo y mi familia. Por eso hoy estoy aquí. Pero mi corazón me dice que voy a salir adelante”.

JL