La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Hacienda trabajan en el desarrollo de una aplicación digital para rastrear la ruta completa de los combustibles que ingresan y se distribuyen en el país, con el objetivo de frenar el llamado huachicol fiscal y fortalecer el combate al contrabando.

Durante una reunión con las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado, el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, explicó que el sistema permitirá conocer en tiempo real el movimiento de cada pipa, barco o embarque de hidrocarburos, desde su llegada a México hasta su destino final en las gasolinerías o los centros de almacenamiento.

“Esta aplicación nos permitirá saber exactamente el rumbo de cada combustible, cuándo llega, en qué cantidad y hacia dónde se dirige. Así podremos detectar irregularidades y actuar de inmediato”.

El proyecto, dijo, involucra a diversas dependencias federales -entre ellas el SAT, la Secretaría de Marina, el Ejército, la Secretaría de Energía, la Profeco y la ANAM-, que realizan reuniones semanales para consolidar información y garantizar la trazabilidad del combustible nacional e importado.

Reconoció ante los legisladores que el huachicol fiscal era operado por alrededor de 30 agentes aduanales que controlaban el contrabando de hidrocarburos en el país. “Ya está detenido definitivamente, pero seguimos vigilantes. Si se detecta un caso, se actúa de inmediato y se da parte a la Fiscalía General”.

Por su parte, Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de Hacienda, recordó que el marco legal contempla sanciones económicas, inhabilitación y prisión para los servidores públicos o particulares que participen en operaciones ilícitas. Subrayó que el huachicol fiscal constituye una forma grave de contrabando que afecta directamente la recaudación y la competencia leal en el sector energético.

“Se trata de reforzar los mecanismos legales y tecnológicos para cerrar el paso a la evasión y al comercio ilegal de combustibles”.

CT