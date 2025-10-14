Toma precauciones: Guadalajara inicia rehabilitación de calles en el Centro Histórico

El Gobierno de Guadalajara inició ayer los trabajos de rehabilitación de cuatro tramos viales en el corazón de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y mantener el Centro Histórico como un espacio funcional y atractivo para el comercio, el turismo y la convivencia ciudadana.

A través de la Dirección de Obras Públicas, se intervendrán de manera escalonada las calles Independencia -de Santa Mónica a Zaragoza-, Degollado -de Prisciliano Sánchez a Francisco I. Madero y de Juárez a Pedro Moreno-, así como Prisciliano Sánchez -de 16 de Septiembre a Corona-.

Los primeros trabajos comenzaron en la calle Independencia, donde las labores tendrán una duración aproximada de cuatro semanas. Las autoridades aseguraron que no habrá afectaciones al funcionamiento del mercado Corona ni a los negocios establecidos en la zona.

La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, informó que la inversión total para estos cuatro tramos asciende a nueve millones de pesos, y pidió la colaboración de los comerciantes durante el periodo de intervención.

“Les pedimos que ayuden a informar a sus clientes que nos tengan un poco de paciencia. Queremos que pasen cosas buenas, y para eso todos debemos poner de nuestra parte. Son solo cuatro semanas y la zona no quedará aislada”, expresó la presidenta municipal.

Delgadillo destacó que durante la última década se han destinado recursos importantes al rescate y modernización del Centro Histórico, con obras emblemáticas como el Paseo Alcalde. Recordó que, junto con el Gobierno estatal, actualmente se ejecuta una inversión global de 450 millones de pesos para fortalecer esta zona de la ciudad.

“Invertir en esta área es apostar por el comercio, por la atracción de visitantes y por el disfrute del espacio público. Estas no son obras para el Mundial, sino para las tapatías y los tapatíos. Son proyectos que buscan quedarse como patrimonio urbano de uso cotidiano”, subrayó.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz Abarca, explicó que la estrategia de intervención será escalonada para reducir las afectaciones viales. Aclaró que no se restringirá el paso peatonal ni la operación de los comercios, los cuales permanecerán abiertos durante toda la ejecución.

“Vamos a trabajar con intensidad para minimizar las molestias a los usuarios, turistas y comerciantes. Ya se colocó señalética para orientar a los automovilistas sobre las rutas alternas”, indicó Arauz.

El presidente de la Asociación Civil del mercado Corona, Luciano González, agradeció la atención de las dependencias municipales y la coordinación para garantizar la operación normal del centro de abasto.

Mejoran la imagen del Centro

Las acciones comprenden la sustitución del pavimento por concreto hidráulico, renovación de redes de agua potable y alcantarillado, instalación de nuevo alumbrado público, adecuación de cruces seguros y la transición de infraestructura aérea a subterránea, con el fin de mejorar la imagen urbana.

