La actriz mexicana Jaklyn Bejarano coprotagoniza la película “La Gloria”, donde se aborda el tema de la migración, pero ella menciona el filme no romantiza el tema inmigrante y, por el contrario, dice, las personas sufren en cualquier parte del mundo.

La proyección se realizó en festivales de Estados Unidos y llegará al Festival Internacional de Cine de Morelia.

Bejarano, nacida en Morelia, espera que el público tenga empatía con su personaje “Irene”, una migrante embarazada, quien pone en un dilema a un ranchero de Estados Unidos.

“El objetivo nunca fue romantizar la temática inmigrante de los mexicanos en Estados Unidos. El personaje viene de El Salvador y con eso mostramos que el viaje por una vida mejor puede ser de cualquier país latinoamericano, del mundo. Y cualquiera de ellos sufre en las fronteras de Estados Unidos y también en la frontera Sur de México, es una realidad y hay que abrir los ojos a ella”.

Pero lo más importante, indicó es que la historia pueda tocar las fibras y provocar la empatía hacía quienes buscan el sueño de mejorar su futuro.

“Los inmigrantes llegaron no para ‘conquistar o invadir’ Estados Unidos, el viaje es por una mejor vida”.

Jaklyn considera que, hasta ahora, este es el papel más importante de su trayectoria, porque también le implicó mirar hacia su propia historia, cuando su padre migró a los Estados Unidos.

“Este tema nos marca y atraviesa de muchas maneras, especialmente en México. Es una realidad que está, pero como muchas realidades y luchas sociales, pocas veces indagamos hasta la médula”, cuenta la actriz.

Con información de El Universal

CT