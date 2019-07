Por tercera vez, se manifiestan contra el alza a la tarifa del transporte público

Afuera de Casa Jalisco, sobre la avenida Manuel Acuña, alrededor de ciento cincuenta personas se congregaron para manifestarse en contra del alza a la tarifa del transporte público que entró en vigor desde este sábado en el sistema del Tren Ligero y Macrobús.

La residencia del Gobierno del estado estaba protegida con vallas que policías estatales colocaron antes de que esta manifestación comenzara.

Manifestantes piden que Alfaro los atienda, comienzan a chocar monedas y llaves contra las rejas que colocaron los policías Estatales. pic.twitter.com/gCzcJ6T2uK — Paloma López (@PalomaLopezGlez) July 28, 2019

Los manifestantes gritaban consignas como: “Va a caer va a caer, el pelón va a caer”, “Alfaro escucha, el pueblo está en la lucha”, “Alfaro pelmazo reversa al tarifazo” y “Alfaro cagón, bajale al camión”.

Angélica Sánchez, estudiante de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UdeG, era una de las manifestantes y compartió que a partir de que suba la tarifa, tendrá que desembolsar 38 pesos diarios (o 40 si no recibe el cambio de los 50 centavos) para el transporte público.

"A mí se me hace muchísimo, a mí solo me dan 200 pesos y no puedo trabajar porque mi horario de la escuela no me lo permite", comentó.

Durante la manifestación el regidor morenista de Tlajomulco, Key Razón, recabó firmas para entregar una petición y se dé marcha atrás al alza de la tarifa de siete pesos a nueve con cincuenta centavos. Sin embargo, su petición no fue recibida.

También los manifestantes dedicaron aplausos a los cinco jóvenes que fueron retenidos por la policía estatal el viernes pasado tras manifestarse y permitir el paso “gratis” a los usuarios del Tren Ligero en la estación Plaza Universidad.

El Gobierno del estado anunció el miércoles 24 de julio que la tarifa del transporte masivo pasaría de 7 pesos a 9.50, a partir del sábado pasado. También aseguró que al finalizar este año todo el transporte público de la ciudad estará operando bajo el modelo ruta empresa y con esta tarifa.

GC