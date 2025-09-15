Este lunes 15 de septiembre, el Centro Histórico de Guadalajara será el punto en el que miles de personas celebrarán el tradicional Grito de Independencia, encabezado por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Con motivo del 215 aniversario del inicio de la lucha por la emancipación del imperio español en 1810, el gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento (AEEJ), ha preparado una serie de actividades para celebrar la noche más mexicana del año.

De acuerdo con las autoridades, el programa incluye las presentaciones de artistas representantes del regional mexicano, además de shows con pirotecnia.

¿A qué hora será el Grito de Independencia en Guadalajara?

Las actividades para celebrar la Independencia de México en el Centro Histórico de Guadalajara darán inicio a las 5:00 de la tarde. Debido a las renovaciones a las que varias zonas del centro han sido sometidas de cara al Mundial 2026, del que la ciudad será sede, este año los festejos se llevarán a cabo en Paseo Fray Antonio Alcalde, entre la calle José Ma. Morelos y la avenida Juárez.

De acuerdo con el programa, el Grito de Independencia lo pronunciará el gobernador a las 9:00 de la noche, luego continuará el show musical.

Programa de actividades de "El Grito al Estilo Jalisco"

5:00 pm - Inicio show

6:00 pm - Sonora dulzura

7:00 pm - Tropikal Yeah!

8:00 pm - Los Hermanos Barba

9:00 pm - Grito de Independencia

9:20 pm - "Show Kopalli", Jalisco de Gigantes

9:35 pm - Concierto Familia Los Aguilar

Horarios de transporte público

Con motivo de los festejos patrios, el Sistema Integral del Tren Ligero (Sitren) anunció que las tres líneas de este sistema de transporte masivo ampliarán su horario de operación hasta las 12:00 de la noche.

Asimismo, Mi Macro Calzada extenderá su horario hasta la media noche.

