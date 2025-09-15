Los municipios de Coxquihui, Cerro Azul, Zozocolco y Coahuitlán, ubicados en el norte del estado de Veracruz, decidieron cancelar los festejos por el aniversario 215 del inicio de la lucha por la Independencia de México debido a la inseguridad en sus territorios.

En este escenario, la gobernadora del estado, Rocío Nahle García (Morena), consideró que no se puede justificar la cancelación de la ceremonia del Grito de Independencia en estas localidades, a excepción de Coxquihui, en donde se registró el asesinato de quien fuera candidato de Morena.

"No tienen motivo para cancelar, a excepción de Coxquihui, donde tuvimos hace unos días un tema de un asesinato de quien fuera candidato de Morena", expuso.

En ese sentido, dijo que en esa demarcación trabajan fuerzas federales, castrenses y estatales, así como las fiscalías General de la República y General del Estado.

Y es que en ese municipio se registró el asesinato del exalcalde de Morena a la alcaldía y hubo un ataque armado en contra de la vivienda del alcalde electo panista.

"Muy metidos en el tema porque es un tema local, es un tema de la zona local, pero los demás municipios, pues no tiene el por qué no hacerlo", consideró la mandataria.

Sin embargo, dijo que son "muy respetuosos" de la autonomía municipal.

"Los municipios tienen soberanía y libertad de expresión y decisión y los cuatro que lo han anunciado son del mismo partido político, cosa extraña, pero no hay motivo para cancelarlo", insistió.

