La Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) informó que 18 rutas de camiones del transporte público cambiarán su circulación mañana 16 de septiembre debido al tradicional desfile cívico-militar de Independencia. El cambio en los derroteros será desde temprano a partir de las 06:00 horas.

El contingente circulará sobre avenida Chapultepec e iniciará a las 10:00 horas. El punto de inicio es en la Glorieta de los Niños Héroes. La ruta terminará en el cruce de avenida Chapultepec con avenida México. Por ello se realizarán cierres viales desde temprano en la propia avenida Chapultepec así como todas las que convergen en la Glorieta de los Niños Héroes.

Esto, a su vez, provocara desvíos en rutas del transporte público. En caso de necesitar circular por la zona, se recomienda tomar rutas alternas y atender las indicaciones de Policía Vial Jalisco.

Estas rutas de camiones modificarán su camino por el desfile de Independencia

T10

T10-C01 Briseño

T10-C02 Miramar

T09-C1

T09-C2

C74

C127

C66

C124

T11A

T11A-C01

T11A-C02

T11A-C03

C104

C109

C110 Nuevo México – Chori

C110 Primavera – Venta C139

C140C34

Recomendaciones para asistir al desfile de Independencia

Llegar con tiempo para evitar aglomeraciones

Usar ropa cómoda y mantenerse hidratado

Evitar llevar mochilas grandes o carriolas

Identificar salidas de emergencia

Acordar un punto de reunión con tus acompañantes

Colocar una identificación visible a niños y adultos mayores

No se permitirá el ingreso a:

Mochilas voluminosas

Objetos punzocortantes

Bebidas alcohólicas

Pirotecnia

