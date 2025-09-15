La Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) informó que 18 rutas de camiones del transporte público cambiarán su circulación mañana 16 de septiembre debido al tradicional desfile cívico-militar de Independencia. El cambio en los derroteros será desde temprano a partir de las 06:00 horas.El contingente circulará sobre avenida Chapultepec e iniciará a las 10:00 horas. El punto de inicio es en la Glorieta de los Niños Héroes. La ruta terminará en el cruce de avenida Chapultepec con avenida México. Por ello se realizarán cierres viales desde temprano en la propia avenida Chapultepec así como todas las que convergen en la Glorieta de los Niños Héroes.Esto, a su vez, provocara desvíos en rutas del transporte público. En caso de necesitar circular por la zona, se recomienda tomar rutas alternas y atender las indicaciones de Policía Vial Jalisco. No se permitirá el ingreso a:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB