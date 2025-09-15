Lunes, 15 de Septiembre 2025

Camiones modificarán sus rutas este martes

Esta es la lista de rutas del transporte público que cambiarán por el desfile cívico-militar por las celebraciones de Independencia en Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto es lo que debes saber sobre los cambios en movilidad por el desfile en avenida Chapultepec del día de mañana. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) informó que 18 rutas de camiones del transporte público cambiarán su circulación mañana 16 de septiembre debido al tradicional desfile cívico-militar de Independencia. El cambio en los derroteros será desde temprano a partir de las 06:00 horas.

El contingente circulará sobre avenida Chapultepec e iniciará a las 10:00 horas. El punto de inicio es en la Glorieta de los Niños Héroes. La ruta terminará en el cruce de avenida Chapultepec con avenida México. Por ello se realizarán cierres viales desde temprano en la propia avenida Chapultepec así como todas las que convergen en la Glorieta de los Niños Héroes.

Esto, a su vez, provocara desvíos en rutas del transporte público. En caso de necesitar circular por la zona, se recomienda tomar rutas alternas y atender las indicaciones de Policía Vial Jalisco.

Estas rutas de camiones modificarán su camino por el desfile de Independencia

  • T10
  • T10-C01 Briseño
  • T10-C02 Miramar
  • T09-C1
  • T09-C2
  • C74
  • C127
  • C66
  • C124
  • T11A
  • T11A-C01
  • T11A-C02
  • T11A-C03
  • C104
  • C109
  • C110 Nuevo México – Chori
  • C110 Primavera – Venta C139
  • C140C34

Recomendaciones para asistir al desfile de Independencia

  • Llegar con tiempo para evitar aglomeraciones
  • Usar ropa cómoda y mantenerse hidratado
  • Evitar llevar mochilas grandes o carriolas
  • Identificar salidas de emergencia
  • Acordar un punto de reunión con tus acompañantes
  • Colocar una identificación visible a niños y adultos mayores

No se permitirá el ingreso a:

  • Mochilas voluminosas
  • Objetos punzocortantes
  • Bebidas alcohólicas
  • Pirotecnia

