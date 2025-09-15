CDMX: Estos son los horarios del Trolebús MAÑANA, 16 de septiembre

Con motivo del 215 Aniversario de la Independencia de México, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que se realizarán ajustes en los horarios de la Red de Movilidad Integrada (MI) este martes 16 de septiembre, con el propósito de facilitar el traslado de las y los capitalinos durante las celebraciones patrias.

A continuación, te compartimos los horarios del servicio de Trolebús para este 16 de septiembre:

Horarios del Trolebús este 16 de septiembre en CDMX

Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 → de 06:00 a 23:30 horas.

Línea 12 → de 05:30 a 23:30 horas.

Líneas 10, 11 y 13 → de 05:00 a 00:00 horas.

Bicicletas y biciestacionamientos

El sistema ECOBICI operará de 05:00 a 00:30 horas, mientras que los biciestacionamientos funcionarán de 07:00 a 00:00 horas.

Además, la Semovi indicó que se permitirá el ingreso de bicicletas al Metro, Cablebús y Tren Ligero. En el caso de Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso estará sujeto a la disponibilidad de espacio en las unidades.

Servicios que no operarán este 16 de septiembre en CDMX

Parquímetros.

Módulos de control vehicular y licencias de la Semovi.

Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de ECOBICI.

Recomendación a la ciudadanía para estas fiestas patrias

Se recomienda a las y los usuarios a planear con anticipación sus traslados y considerar los tiempos de recorrido, debido a que las celebraciones patrias pueden generar alta demanda en los servicios y cierres viales en distintas zonas de la ciudad.

