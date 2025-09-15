Lunes, 15 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¿A qué hora lloverá mañana martes, 16 de septiembre en Guadalajara?

Conoce el pronóstico de lluvias que le espera a Guadalajara este próximo martes 16 de septiembre 

Por: Anel Solis

Para mañana, 16 de septiembre, se prevé lluvias y tormentas en Guadalajara. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Para mañana, 16 de septiembre, se prevé lluvias y tormentas en Guadalajara. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

De acuerdo con el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional, durante este lunes 15 y martes 16 de septiembre, el Monzón Mexicano, la Onda Tropical núm. 32 asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, canales de baja presión, la vaguada monzónica y una vaguada en altura ocasionarán:

Lo que provocará lluvias intensas en Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para mañana, 16 de septiembre. Prepara tu paraguas e impermeable, que aquí te decimos cuáles son los horarios de lluvia para este día.

Lee también: Clima HOY, 15 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Pronóstico del clima para mañana, 16 de septiembre, en Guadalajara

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronostica para mañana, 16 de septiembre, en Guadalajara, temperaturas mínimas de 15 grados centígrados y máximas de 28 grados centígrados; velocidad del viento de 0 a 5 km/h con dirección al este y ráfagas de 10 km/h; y una probabilidad de lluvia del 90% en el Área Metropolitana de Guadalajara.

¿A qué hora lloverá el martes, 16 de septiembre en Guadalajara?

Te compartimos el pronóstico de lluvias por horas para mañana, 16 de septiembre, en Guadalajara, de acuerdo con Meteored:

Hora Temperatura Probabilidad de:
01:00 18 grados centígrados Lluvia débil 30% de probabilidad en la región
11:00 23 grados centígrados Lluvia débil 30% de probabilidad en la región
13:00 25 grados centígrados Lluvia débil 30% de probabilidad en la región
17:00 25 grados centígrados Lluvia débil 30% de probabilidad en la región
18:00 22 grados centígrados Tormenta 30% de probabilidad en la región
19:00 21 grados centígrados Lluvia débil 30% de probabilidad en la región

Te puede interesar: ¿LLUVIAS esta noche en Guadalajara? pronóstico del clima para hoy 15 de septiembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones