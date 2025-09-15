De acuerdo con el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional, durante este lunes 15 y martes 16 de septiembre, el Monzón Mexicano, la Onda Tropical núm. 32 asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, canales de baja presión, la vaguada monzónica y una vaguada en altura ocasionarán:

Lo que provocará lluvias intensas en Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para mañana, 16 de septiembre. Prepara tu paraguas e impermeable, que aquí te decimos cuáles son los horarios de lluvia para este día.

Pronóstico del clima para mañana, 16 de septiembre, en Guadalajara

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronostica para mañana, 16 de septiembre, en Guadalajara, temperaturas mínimas de 15 grados centígrados y máximas de 28 grados centígrados; velocidad del viento de 0 a 5 km/h con dirección al este y ráfagas de 10 km/h; y una probabilidad de lluvia del 90% en el Área Metropolitana de Guadalajara.

¿A qué hora lloverá el martes, 16 de septiembre en Guadalajara?

Te compartimos el pronóstico de lluvias por horas para mañana, 16 de septiembre, en Guadalajara, de acuerdo con Meteored:

Hora Temperatura Probabilidad de: 01:00 18 grados centígrados Lluvia débil 30% de probabilidad en la región 11:00 23 grados centígrados Lluvia débil 30% de probabilidad en la región 13:00 25 grados centígrados Lluvia débil 30% de probabilidad en la región 17:00 25 grados centígrados Lluvia débil 30% de probabilidad en la región 18:00 22 grados centígrados Tormenta 30% de probabilidad en la región 19:00 21 grados centígrados Lluvia débil 30% de probabilidad en la región

