El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco informó que se localizó una nueva bolsa con restos humanos en la fosa clandestina de Las Agujas, en el municipio de Zapopan.

El colectivo informó de la actualización tras volver a las labores de extracción por parte de la autoridad estatal al habilitarse 20 nuevas para la posible ubicación de más cuerpos.

En total, en dicha fosa clandestina de Las Agujas suman 266 bolsas las localizadas en este predio que comenzó a procesarse desde el mes de febrero.

En cambio, suman 56 víctimas encontradas inhumadas de manera clandestina, según datos de la Vicefiscalía especial en Personas Desaparecidas.

Del total de cuerpos, 25 fueron ya identificados, sin embargo los trabajos continuarán, y de acuerdo con el colectivo estiman que haya más bolsas con restos en este sitio, el cual es catalogado hasta el momento como la fosa más grande encontrada en lo que va de 2025.

