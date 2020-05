Ponen máquina de prepago para transporte pero “olvidan” venta de tarjetas

De los 700 puntos prometidos desde febrero por la Secretaría de Transporte (Setrans), para recarga de tarjetas de prepago, en tiendas de conveniencia de la ciudad, solo ha sido colocado uno en la colonia Morelos, Guadalajara.

Sin embargo, este punto, ubicado sobre la avenida 8 de Julio al cruce con la calle Ruiseñor, apenas es utilizado por unas 10 personas al día desde que se instaló el pasado 26 de mayo según confirmaron trabajadores de la tienda.

Lo que más requieren los usuarios que conocen sobre el punto de recarga, señalaron los dependientes, son las tarjetas de prepago, pero estas no son vendidas en el establecimiento y de acuerdo con los trabajadores, las autoridades aseguraron que estás no se comercializarán en las tiendas de conveniencia, pese a que el martes la dependencia estatal afirmó que estos puntos sí contarían con la venta del plástico.

“La gente viene a pedirnos tarjetas, no tanto a recargar. Como aquí está la parada del camión, lo que nos piden es el plástico, pero nos dijeron que no nos iban a dar tarjetas para su venta, solo se va a quedar en punto de recarga. Aquí no hay ni estación del Macrobús ni del Tren Ligero cerca, la gente tiene que caminar mucho, como ocho cuadras para comprar una tarjeta”, manifestó el dependiente.

Hasta el momento los plásticos de Mi Movilidad, que sirven para el pago del pasaje del sistema de Transporte del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y de los camiones del Transporte Público, solo pueden ser adquiridos en las estaciones del Tren Ligero, en las máquinas VRT ubicadas en los ingresos de las mismas. Tiene un costo de $20 e incluyen el pago de dos pasajes.

Luego de un ejercicio de observación en el punto se constató que en poco más de una hora no acudió ni una sola persona a recargar su tarjeta y los dependientes además consideraron que no ha habido socialización en la zona para dar a conocer la colocación de esta máquina, además de que no hay letreros en el punto que informen sobre ella.

El martes, día en que se dio a conocer la instalación de esta máquina, se informó que serán 800 los puntos de recarga que se instalarán en 696 tiendas de conveniencia que contarán con este sistema de prepago, mismos que serán colocados “de manera paulatina” en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que “no se tiene fecha definitiva de instalación”.

De acuerdo con la Setrans, el 92% de las unidades que circulan en la ciudad, lo cual representa un total de cuatro mil 426 camiones, ya tienen instalado el sistema de prepago éste opera al cien por ciento, mientras que el 8% restante lo representan las 171 unidades, serán retiradas del servicio por no contar dichos equipos.

LS