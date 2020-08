Ponen ejemplo a Jalisco con juzgados virtuales

Por la pandemia, apenas ayer retomó actividades el Consejo de la Judicatura del Estado con miles de demandas pendientes que se vieron frenadas desde hace casi cinco meses. Sin embargo, el trabajo de los juzgados se realiza con un esquema de citas y aforo al 30 por ciento.

De acuerdo con abogados consultados por este medio, urge combatir este rezago con digitalización de expedientes y tribunales electrónicos, pues se agilizarían los trámites, habría resoluciones a través de juicios en línea y seguimiento de los casos por internet.

En ese sentido, Nuevo León, el Estado de México y Aguascalientes le ponen el ejemplo a Jalisco.

Nuevo León cuenta, desde 2016, con un sistema de procesamiento de información electrónico donde se inician juicios, se integran y se da trámite a expedientes electrónicos en todos los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales. También celebran audiencias vía remota.

Desde 2018, el Estado de México implementó su Tribunal Electrónico con el establecimiento de la Firma Electrónica Judicial, lo que permitió que litigantes y ciudadanos resolvieran vía digital sus asuntos.

La Ciudad de México arrancó con el programa “justicia virtual”, en el contexto de la contingencia, con el cual evitaron el traslado de imputados, aplicaron medidas de protección a mujeres y facilitaron convivencias de padres e hijos mediante videoconferencias.

Las audiencias en línea también fueron impulsadas durante la pandemia por el Poder Judicial de Aguascalientes. El Tribunal Electrónico de Tamaulipas posibilita, a través de este sistema, llevar a cabo juicios familiares, civiles y mercantiles, además de que se puede consultar el estado que guarda un expediente, sin necesidad de ir a un juzgado.

En Jalisco sólo hay un sistema de notificaciones electrónicas para los procesos en juzgados y segunda instancia (magistrados).

Abogados comienzan a retomar casos pausados por pandemia

Un defensor dice que tiene 100 procesos pendientes tras casi cinco meses de suspensión

Insisten en la necesidad de un sistema para hacer los juicios en línea y salir del rezago

Abogados de la Entidad tienen pendientes miles de casos y expedientes en distintas materias jurídicas, luego de que ayer retomara actividades el Poder Judicial.

La demora se debe a que a partir de la contingencia ocasionada por el COVID-19, el Poder Judicial frenó desde hace casi cinco meses los procesos por el riesgo de la propagación del virus.

Litigantes entrevistados por este medio señalaron que los casos en materia penal, mercantil e inmobiliaria son los más retrasados.

Desde las 08:30 horas, llegaron ayer a Ciudad Judicial los abogados interesados para depurar el trabajo atrasado. Los acomodaron en filas que zigzagueaban en la explanada del recinto.

Algunos tenían cita y otros no, pero todos eran formados en el mismo espacio y poco antes de llegar los separaban según el trámite a realizar. En los ingresos instalaron filtros sanitarios.

El abogado Miguel Ángel Ríos acudió ayer por la mañana a la oficialía de partes a presentar 20 de las casi 100 demandas y casos que tiene detenidos desde marzo, cuando inició el paro de labores.

“El sistema ya estaba colapsado desde antes de la pandemia y esto sólo lo vino a demostrar que urge una digitalización como en la Ciudad de México para agilizar los procesos”, refirió.

Griselda, profesional en Leyes, asistió también a Ciudad Judicial para avanzar con sus procedimientos. “Me comentaron que trabajaron en casa (los juzgadores), sin embargo, vine hace una semana a notificarme de una sentencia y el expediente no estaba, lo tenían perdido. No sabemos si no han traído todos los expedientes que dijeron que se llevaron para trabajarlos o dónde están”, expresó.

Los litigantes consultados se dijeron preocupados por el riesgo de que algunos trámites tengan un vencimiento procesal debido al retraso, lo cual representa más trabajo para todos, pues deberán presentar recursos de apelación para reiniciarlos o solicitar ampliaciones de término.

“Algunos temas van a prescribir y eso nos va a llevar a presentar otros documentos para que se nos permita continuar el proceso y eso va a tomar todavía más tiempo”, explicó el abogado Alonso Pimentel.

EL DATO

Ayer reiniciaron los términos judiciales al 30%, únicamente con previa cita, misma que debe ser programada en la plataforma https://citasjuzgados.cjj.gob.mx. Al interior del Estado, informó el Supremo Tribunal de Justicia, los interesados deberán acudir al juzgado que corresponda para agendar.

Impulsa reforma para juicios en línea

Desde el pasado 6 de julio, el diputado local de la bancada de Movimiento Ciudadano, Héctor Pizano Ramos, presentó una iniciativa de reforma de Ley para implementar juicios en línea, como los que han implementado otros estados del país, así como en el Consejo de la Judicatura Federal.

De acuerdo con Pizano Ramos, la propuesta a la migración digital busca reformar los artículos 62 fracción X, el 64 de la Constitución política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y el Código de Procedimientos Civiles para beneficiar la impartición de justicia.

“Es una necesidad urgente que podamos contar con el uso de la tecnología y con la plataforma que se requiere. Aquí seguimos atorados porque no tenemos en nuestra legislación los juicios en línea, no hay manera de que un litigante pueda checar y dar seguimiento a sus casos de manera virtual”, expresó.

La iniciativa contempla la creación de expedientes electrónicos que deberán incluir todas las promociones, pruebas y los documentos relacionados al caso, garantizando su seguridad, inalterabilidad y autenticidad.

Para acceder a los juicios en línea se deberá contar con claves de acceso que proporcionaría el Sistema Informático del Poder Judicial, así como con la Firma Electrónica Avanzada.

Pizano explicó que la iniciativa fue enviada a comisiones el pasado 22 de julio y que actualmente está por elaborarse un dictamen para que sea discutido en la Comisión de Seguridad y Justicia.

“Con voluntad política, y sabiendo la urgencia que tenemos en la materia, podría quedar listo en dos o tres semanas”, aseguró.

“En Jalisco nos está saliendo mucho más caro no tener esta herramienta y se está viendo en la inmovilización que hubo de los procesos jurídicos, lo que ha afectado a los ciudadanos”, finalizó el diputado.

JL