Abogados ven retraso en hasta 100 casos por suspensión del Poder Judicial

Hasta 100 casos y expedientes en distintas materias jurídicas son los que tienen pendientes por presentar o de recibir avances, algunos de los abogados de la Entidad.

La demora que aseguraron tienen, se debe a que a partir de la contingencia ocasionada por el coronavirus se frenaron desde hace casi cinco meses las actividades en el Poder Judicial ante el riesgo e incremento de contagios del virus.

Aunque desde el lunes 25 de mayo se reabrió la oficialía de partes en Ciudad Judicial para recibir procedimientos en materia familiar (por considerarse un tema de urgencia) son otros casos en materia penal, mercantil, inmobiliarios, entre otros, que aún no tienen avance, según dijeron los defensores entrevistados por este medio de comunicación.

Miguel Ángel Ríos es uno de ellos, quien esta mañana acudió a la oficialía de partes a presentar 20 de las casi 100 demandas y casos que tiene detenidos desde el pasado mes de marzo, cuando inició el paro de labores.

“El sistema ya estaba colapsado desde antes de la pandemia y esto solo lo vino a demostrar todavía más, ya lo que urge es una digitalización como en la Ciudad de México para agilizar los procesos. Se necesitan recursos y lo que se comenta es que no hay, pero ahorita lo más importante es la impartición de justicia, así como la salud, este es un tema primordial para la sociedad”, expresó.

Griselda es otra de las abogadas que refirió un rezago de más de cuatro meses en la presentación de sus procedimientos. “Ya no pudimos presentar nada. Yo estuve marcando y me comentaron que trabajaron en casa, sin embargo, yo vine hace como una semana a notificarme de una sentencia y el expediente no estaba, lo tenían perdido. No sabemos si no han traído todos los expedientes que dijeron que se llevaron para trabajarlos o dónde está. Se supone también que hubo guardias, pero estas no dieron el resultado que necesitamos”, expresó.

Los litigantes consultados coincidieron en que debido al atraso presentado existe el riesgo de que algunos trámites tengan un vencimiento procesal, lo cual representa más trabajo para todos, pues deberán presentar recursos de apelación para reiniciarlos o solicitar ampliaciones de término.

“No dudo que hayan estado trabajando, pero no hay certeza de cuándo se va a regular esta situación y esa es la incertidumbre principal. Algunos temas van a prescribir y eso nos va a llevar a presentar otros documentos para que se nos permita continuar el proceso y eso va a tomar todavía más tiempo”, explicó por su parte, Alonso Pimentel.

A partir de este 10 de agosto se reiniciaron los términos judiciales, únicamente con previa cita, misma que debe ser programada en la plataforma https://citasjuzgados.cjj.gob.mx. Al interior del Estado, informó el Supremo Tribunal de Justicia, los interesados deberán acudir al juzgado que corresponda para agendar.

Este lunes llegaron al Ciudad Judicial desde las 8:30 de la mañana los primeros interesados, quienes fueron acomodados en filas que zigzagueaban la explanada del recinto.

Aunque algunos tenían cita y otros no, todos eran acomodados en el mismo espacio y poco antes de llegar los separaban según el trámite a realizar o presentar para después enviarlos al sitio donde serían atendidos, no sin antes pasarlos por los filtros sanitarios instalados en los ingresos.

GC